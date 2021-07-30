Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap restoran kullanılamaz hale geldi.
Muradiye Mahallesi mevkisinde yer alan konaklama tesisinin 2 katlı ahşap restoran bölümünde, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının yakındaki ormanlık alana sıçramaması için bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Ahşap yapı kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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