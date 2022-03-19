Son dakika haberi | Sapanca'da zincirleme kaza: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Sapanca'da zincirleme kaza: 1 yaralı

19.03.2022 21:13
Son dakika haberi | Sapanca'da zincirleme kaza: 1 yaralı

Son dakika gündem haberi... SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, karlı yolda kayan taksinin neden olduğu zincirleme trafik kazasında 4 araç çarpışırken, 1 kişi yaralandı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, karlı yolda kayan taksinin neden olduğu zincirleme trafik kazasında 4 araç çarpışırken, 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Adapazarı yönüne gitmekte olan Ahmet G. yönetimindeki 54 T 0661 plakalı taksi, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen Ali İ. idaresindeki 34 DKU 653 plakalı otomobile, ardından Selim U.'nun kullandığı 54 T 6517 plakalı taksiye çarptı. Savrulan bir otomobil ise İrfan K. yönetimindeki 54 T 0567 plakalı taksi ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Ali İ. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralanan Ali İ.'yi Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Sapanca'da zincirleme kaza: 1 yaralı - Son Dakika


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