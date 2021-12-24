Üye Girişi
Son dakika: Zincirleme trafik kazasında araç içerisinde sıkıştı - Son Dakika

Son dakika: Zincirleme trafik kazasında araç içerisinde sıkıştı

24.12.2021 11:56

Son dakika habere göre Zincirleme trafik kazasında araç içerisinde sıkıştıSAKARYA Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması neticesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Zincirleme trafik kazasında araç içerisinde sıkıştı

SAKARYA Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması neticesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Sapanca ilçesi Rüstempaşa Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinde ilerlemekte olan E.Y. idaresindeki 41 AEC 439 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile karşı yönden gelmekte olan A.Ö. idaresindeki 54 BB 217 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan 41 AEC 439 plakalı araç, H.K. idaresindeki 54 B 8685 plakalı başka bir hafif ticari araca da çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Hafif ticari araç içerisinde sıkışarak yaralanan sürücü, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahaleleri bölgede yapılan yaralılar, sağlık ekiplerince Sapança İlçe Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika: Zincirleme trafik kazasında araç içerisinde sıkıştı
Son dakika: Zincirleme trafik kazasında araç içerisinde sıkıştı
Son dakika: Zincirleme trafik kazasında araç içerisinde sıkıştı
Son dakika: Zincirleme trafik kazasında araç içerisinde sıkıştı
Son dakika: Zincirleme trafik kazasında araç içerisinde sıkıştı
Son dakika: Zincirleme trafik kazasında araç içerisinde sıkıştı
Son dakika: Zincirleme trafik kazasında araç içerisinde sıkıştı

YORUMLAR
500

Hisarcık, Tragger, Sakarya, Sapanca, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Zincirleme trafik kazasında araç içerisinde sıkıştı - Son Dakika


Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir ve ayarlama ücretleri belirlendi Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir ve ayarlama ücretleri belirlendi         
12:15
Otomobil alacaklar dikkat! İkinci el araçların gerçek fiyatını ortaya çıkaran bu yöntem tam size göre Otomobil alacaklar dikkat! İkinci el araçların gerçek fiyatını ortaya çıkaran bu yöntem tam size göre         
12:13
Uyarılara aldırış etmeyen müşterinin telefon bataryası bomba gibi patladı Uyarılara aldırış etmeyen müşterinin telefon bataryası bomba gibi patladı         
11:32
13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı 13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı         
11:08
Bilirkişiler ile tanıklara ödenecek ücretler açıklandı Bilirkişiler ile tanıklara ödenecek ücretler açıklandı         
10:10
Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı         
09:45
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34
Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı         
18:19
Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi         
17:20
Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar         
16:23
Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı! Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı!         
16:23
Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu? Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu?         
16:21
Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi         
16:20
Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum         
16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi         
15:07
CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını kürsüde unutunca AK Partili Elitaş fırsatı kaçırmadı CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını kürsüde unutunca AK Partili Elitaş fırsatı kaçırmadı         
15:02

Son Dakika Haberleri
12:12 "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz
12:11 Demirtaş'tan iddialı çıkış: Muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım
11:45 Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye'den ilk hastane fotoğrafı geldi
11:27 Dayakçı öğretmen kendisini bu sözlerle savundu: Bir-iki tokat!
11:26 Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti
11:24 Aralık ayında 106 milyon TL'lik nakdi sosyal destek yapılacak
11:22 Sergen Yalçın: Öyle bir şey yok
11:21 Son Dakika: Merkez Bankası yeni sisteme ilişkin kur alış seviyelerini paylaştı: Dolar 11,67, euro 13,22
11:19 Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'den ilk fotoğraf! Hayati tehlikesi devam ediyor, duyma kaybı yaşayabilir
11:19 Rusya Devlet Başkanı Putin: Hz. Muhammed'e yönelik hakaret, sanat özgürlüğü değil
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 12:33:12. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika: Zincirleme trafik kazasında araç içerisinde sıkıştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement