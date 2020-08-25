Son dakika haberi... Sapanca Gölü'nde tekne yangını - Son Dakika

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Sapanca Gölü'nde bir teknede çıkan yangın söndürüldü.
Eşme Mahallesi'ndeki Sapanca Gölü'nde 4 kişinin bulunduğu teknenin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Teknedekiler can yelekleriyle göle atladı. Kısa sürede yayılan alevler, teknenin tamamını sardı.
Çevredeki vatandaşların tekneleriyle kıyıya getirilen 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Teknenin sulara gömüldüğü yangın, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.