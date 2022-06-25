Son dakika haberi | Sara hastası çoban arazide ölü olarak bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberi | Sara hastası çoban arazide ölü olarak bulundu

25.06.2022 21:07
Son dakika haberi | Sara hastası çoban arazide ölü olarak bulundu

Son dakika haberler: IĞDIR'da koyunlarını otlatmak için araziye çıkan sara hastası çoban Ferzende Acu (55), ölü olarak bulundu.

IĞDIR'da koyunlarını otlatmak için araziye çıkan sara hastası çoban Ferzende Acu (55), ölü olarak bulundu.

Iğdır'a bağlı Elmagöl köyünde çobanlık yapan Ferzende Acu, dün sabah koyunlarını otlatmak için araziye çıktı. Akşam saatlerinde Acu'nun eve dönmemesi üzerine yakınları ve köylüler aramaya çıktı. Sara hastası olduğu öğrenilen çobanı bulamayan köylüler, jandarma, AFAD ve 112'den yardım istedi. Bölgeye gelen jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinin gece boyunca araması sonuç vermedi.Sabah saatlerinde arazide arama- kurtarma çalışması başlatan ekipler, Acu'un cansız bedenini buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Acu'nun sara krizi sonrası hayatını kaybettiği belirlendi. Acu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Iğdır, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Sara hastası çoban arazide ölü olarak bulundu - Son Dakika

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