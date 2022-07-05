Ünlü İsimler, Sarallar Çetesi'ne Yönelik Operasyon Kapsamında İfadeye Çağırıldı

EDDA SÖNMEZ

Kamuoyunda "Sarallar Çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 117 şüphelinin gözaltı süresinin ikinci kez 4 gün süreyle uzatılması talep edildi. Soruşturma kapsamında bazı ünlü isimlerin de ifade vermek üzere emniyete çağırıldığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kamuoyunda "Sarallar Çetesi" olarak bilinen ve liderliğini İlyas Saral ile Erdal Acar'ın yaptığı iddia edilen organize suç örgütüne yönelik 28 Haziran'da operasyon düzenlemişti. 'Nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçlarına karıştığı önü sürülen 117 şüpheli İstanbul, Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin'de belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınmıştı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre; şüphelilerin ifade işlemleri tamamlanmadığı için gözaltı süresinin ikinci kez 4 gün süreyle uzatılması talep edildi.

Bu arada, gözaltına alınan şüpheliler dışında bazı ünlü isimler de ifadesine başvurulmak üzere emniyete çağrıldı. Bu isimler arasında şarkıcı Aylin Coşkun, oyuncular Necati Şaşmaz ve Erkan Petekkaya ile spor yorumcusu Sinan Engin de yer aldı. Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya ve Sinan Engin emniyete gelerek ifade verirken Aylin Coşkun'un henüz çağrıya cevap vermediği bildirildi öğrenildi.

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