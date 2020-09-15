Son dakika haberi! Şarampole devrilen otomobilde 1'i çocuk 5 kişi yaralandı
Son dakika 3. sayfa haberi... Aksaray'da bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Aksaray'da bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, Aksaray - Konya Karayolunun 70. kilometresi Kızören Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sivas'tan Antalya'ya giden Süleyman G. (32) idaresindeki 07 AFZ 210 plakalı Dacia marka otomobil sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonucu otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulanan Hasan G. (57), Nezahat G. (50), Hatice G. (29) ve T. İ. G. (2) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY
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