Son dakika haberi | Şarampole düşen kamyonun şoförü, kazadan hafif yaralı kurtuldu - Son Dakika

Son dakika haberi | Şarampole düşen kamyonun şoförü, kazadan hafif yaralı kurtuldu

18.12.2020 15:38
Son dakika haberi | Şarampole düşen kamyonun şoförü, kazadan hafif yaralı kurtuldu, System.String[]

Son dakika haberler... ADANA'da Tamer A.'nın (33) direksiyon hakimiyetini kaybettiği, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ASKİ) ait kamyon şarampole yuvarlandı.

ADANA'da Tamer A.'nın (33) direksiyon hakimiyetini kaybettiği, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ASKİ) ait kamyon şarampole yuvarlandı. Araçtan çıkamayan sürücüye, sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Adana- İmamoğlu yolundaki Hakkıbeyli mevkiinde meydana geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ASKİ) ait kamyonun sürücüsü Tamer A., direksiyon hakimiyetini kaybedince araç yol kenarındaki bariyerleri kırıp 32 metre yüksekliğindeki şarampole düştü. Otoyoldaki diğer sürücülerin ihbarı üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi araç içinde yaptıkları Tamer A., Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberi | Şarampole düşen kamyonun şoförü, kazadan hafif yaralı kurtuldu
Son dakika haberi | Şarampole düşen kamyonun şoförü, kazadan hafif yaralı kurtuldu
Son dakika haberi | Şarampole düşen kamyonun şoförü, kazadan hafif yaralı kurtuldu
Son dakika haberi | Şarampole düşen kamyonun şoförü, kazadan hafif yaralı kurtuldu
Son dakika haberi | Şarampole düşen kamyonun şoförü, kazadan hafif yaralı kurtuldu
Son dakika haberi | Şarampole düşen kamyonun şoförü, kazadan hafif yaralı kurtuldu
Son dakika haberi | Şarampole düşen kamyonun şoförü, kazadan hafif yaralı kurtuldu
Son dakika haberi | Şarampole düşen kamyonun şoförü, kazadan hafif yaralı kurtuldu

Su ve Kanalizasyon İdaresi, Adana, ASKİ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Şarampole düşen kamyonun şoförü, kazadan hafif yaralı kurtuldu - Son Dakika


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