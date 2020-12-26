Son dakika haberi: Saraybosna Belediyesi yılbaşı kutlaması bütçesini Kovid-19 aşısı için bağışlayacak - Son Dakika

Son dakika haberi: Saraybosna Belediyesi yılbaşı kutlaması bütçesini Kovid-19 aşısı için bağışlayacak

26.12.2020 12:17
Son dakika haberi: Saraybosna Belediyesi yılbaşı kutlaması bütçesini Kovid-19 aşısı için bağışlayacak, System.String[]

Son dakika haber: Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da gelenekselleşen yılbaşı kutlamalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilmesi üzerine, kutlamaya ayrılan bütçenin aşı alımına bağışlanacağı bildirildi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da gelenekselleşen yılbaşı kutlamalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilmesi üzerine, kutlamaya ayrılan bütçenin aşı alımına bağışlanacağı bildirildi.

Saraybosna Belediye Başkanı Abdullah Skaka, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan salgının yılbaşı kutlamalarına da engel olduğunu anımsatarak, halkın sağlık ve güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu ifade etti.

Saraybosnalılara, sabırlı ve sorumlu davranmaları çağrısında bulunan Skaka, "Yılbaşını aile ortamında kutlayın ki gelecek yıl hepimiz için daha iyi, daha güzel, daha sağlıklı olsun." dedi.

Saraybosna Belediyesinin şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de salgına karşı mücadele edeceğini belirten Skaka, "Bu yıl salgın nedeniyle iptal edilen yılbaşı kutlaması bütçesini, aşı alımına bağışlayacağız." ifadelerini kullandı.

Saraybosna'da, önceki yıllarda düzenlenen yılbaşı kutlamalarına bölge ülkelerinden gelenler de dahil on binlerce kişi katılmıştı.

Saraybosna, Yılbaşı, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi: Saraybosna Belediyesi yılbaşı kutlaması bütçesini Kovid-19 aşısı için bağışlayacak - Son Dakika


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