Son dakika haberi: Saraybosna'da ticari işletmeler hafta sonu kapalı kalacak - Son Dakika

Bosna Hersek'te başkent Saraybosna'nın da içinde bulunduğu Saraybosna Kantonu'nda (KS), artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ticari işletmelerin hafta sonu boyunca kapalı kalmasına karar verildi.

Geçen hafta günlük vaka sayısının ortalama 587'yi bulduğu yaklaşık 400 bin nüfuslu Saraybosna Kantonu'nda, hükümetin aldığı tedbirler 12 Mart Cuma günü saat 20.00'de yürürlüğe girdi.

Tedbirler kapsamda 15 Mart Pazartesi günü saat 07.00'ye kadar yalnızca eczane, fırın ve benzin istasyonlarının çalışmasına izin verilecek.

Kantonda 23.00- 05.00 saatleri arasında uygulanan mevcut sokağa çıkma yasağında değişiklik yapılmadı.

Salgından en çok etkilenenler arasında yer alan restoran ve kafe işletmecileri, karara tepki göstererek hafta içi protesto düzenlerken, salgın durumunun kötüleşmesi halinde tamamen kapanmaya gidilebileceği aktarıldı.

İki entite, on kanton ve Brcko bölgesinden oluşan karmaşık siyasi yapıya sahip Bosna Hersek'te, ayrı karar alma yetkisine sahip diğer kantonlarda böyle bir uygulama başlatılmazken, Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesinde kalan ve Saraybosna'nın hemen yakınında bulunan Doğu Saraybosna'da ticari işletmelerin açık kalması dikkati çekti.

Saraybosna Kantonu'nda son 24 saatte 696 yeni vaka tespit edilirken, 16 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.