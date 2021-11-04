Son dakika 3. sayfa: Sarayburnu'nda demirleyen ABD savaş gemisi Karadeniz'e açıldı - Son Dakika

Sarayburnu'nda demirleyen ABD savaş gemisi Karadeniz'e açıldı
İSTANBUL - Sarayburnu'nda 3 gündür demirleyen ABD donanmasına ait LCC-20 borda numaralı 'USS Mount Whitney' adlı savaş gemisi Karadeniz'e açıldı.
ABD Donanmasının 6. Filosuna ait LCC 20 Borda numaralı 'USS Mount Whitney' isimli komuta kontrol gemisi 3 gün önce Sarayburnu'nda demirlemişti.
Savaş gemisi sabah saatlerinde Sarayburnu'ndan hareket ederek İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Yaklaşık 1,5 saat içerisinde boğazdan geçişini tamamlayan 188 metre uzunluğundaki gemi, Yavuz Sultan Selim köprüsünden geçerek Karadeniz'e doğru yol aldı.
Kaynak: İHA
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