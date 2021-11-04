Son dakika 3. sayfa: Sarayburnu'nda demirleyen ABD savaş gemisi Karadeniz'e açıldı - Son Dakika

Savaş gemisi sabah saatlerinde Sarayburnu'ndan hareket ederek İstanbul Boğazı 'na giriş yaptı. Yaklaşık 1,5 saat içerisinde boğazdan geçişini tamamlayan 188 metre uzunluğundaki gemi, Yavuz Sultan Selim köprüsünden geçerek Karadeniz'e doğru yol aldı.

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