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Son dakika 3. sayfa: Sarayburnu'nda demirleyen ABD savaş gemisi Karadeniz'e açıldı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Sarayburnu'nda demirleyen ABD savaş gemisi Karadeniz'e açıldı

04.11.2021 11:50

Son dakika haberler: Sarayburnu'nda demirleyen ABD savaş gemisi Karadeniz'e açıldı Sarayburnu'nda 3 gündür demirleyen ABD donanmasına ait LCC-20 borda numaralı 'USS Mount Whitney' adlı savaş gemisi Karadeniz'e açıldı.

Sarayburnu'nda demirleyen ABD savaş gemisi Karadeniz'e açıldı

İSTANBUL - Sarayburnu'nda 3 gündür demirleyen ABD donanmasına ait LCC-20 borda numaralı 'USS Mount Whitney' adlı savaş gemisi Karadeniz'e açıldı.

ABD Donanmasının 6. Filosuna ait LCC 20 Borda numaralı 'USS Mount Whitney' isimli komuta kontrol gemisi 3 gün önce Sarayburnu'nda demirlemişti.

Savaş gemisi sabah saatlerinde Sarayburnu'ndan hareket ederek İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Yaklaşık 1,5 saat içerisinde boğazdan geçişini tamamlayan 188 metre uzunluğundaki gemi, Yavuz Sultan Selim köprüsünden geçerek Karadeniz'e doğru yol aldı.

Son dakika 3. sayfa: Sarayburnu'nda demirleyen ABD savaş gemisi Karadeniz'e açıldı
Son dakika 3. sayfa: Sarayburnu'nda demirleyen ABD savaş gemisi Karadeniz'e açıldı
Son dakika 3. sayfa: Sarayburnu'nda demirleyen ABD savaş gemisi Karadeniz'e açıldı
Son dakika 3. sayfa: Sarayburnu'nda demirleyen ABD savaş gemisi Karadeniz'e açıldı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Savaş Gemisi, Sarayburnu, Karadeniz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Sarayburnu'nda demirleyen ABD savaş gemisi Karadeniz'e açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Sarayburnu'nda demirleyen ABD savaş gemisi Karadeniz'e açıldı - Son Dakika
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