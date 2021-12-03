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Son dakika haberi | Sarıcakaya ilçesinin bitkisel atıkları ekonomiye kazandırılacak - Son Dakika

Son dakika haberi | Sarıcakaya ilçesinin bitkisel atıkları ekonomiye kazandırılacak

03.12.2021 14:25
Son dakika haberi | Sarıcakaya ilçesinin bitkisel atıkları ekonomiye kazandırılacak

Gelen son dakika haberine göre Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından desteklenen Eskişehir'in Sarıcakaya İlçe Belediyesi tarafından hazırlanan "Bitkisel Atıkları Kompost Gübreye Dönüştürüp Katma Değer Yaratıyoruz" adlı projenin imzaları atıldı.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından desteklenen Eskişehir'in Sarıcakaya İlçe Belediyesi tarafından hazırlanan "Bitkisel Atıkları Kompost Gübreye Dönüştürüp Katma Değer Yaratıyoruz" adlı projenin imzaları atıldı.

BEBKA'dan yapılan açıklamaya göre, Bitkisel Atıkları Kompost Gübreye Dönüştürüp Katma Değer Yaratıyoruz Projesi'nin sözleşmesi BEBKA Genel Sekreteri Muhammed Zeki Durak ile Sarıcakaya İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Çam tarafından imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Durak, BEBKA'nın desteklediği Kırsalda Ekonomik Kalkınma Programı'ndaki 13 projeden 4'ünün Eskişehir'den olduğunu bildirdi.

Son dönemde yerel yönetimlerin hem üretimi hem de istihdamı destekleyecek çok önemli projeler ürettiğini ifade eden Durak, "Sarıcakaya Belediyesi de çok önemli bir proje geliştirdi. Bu projeyle bitkisel atıklar gübreye dönüşecek. Bu proje sayesinde hem atıklar ekonomiye kazandırılacak hem toprağın verimi daha da fazla artacak hem de sağlanacak istihdamla kırsal kalkınmaya destek verilmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Çam da BEBKA'nın bölge için çok önemli bir değer olduğunu vurguladı.

BEBKA uzmanları ile yaptıkları her görüşmenin kendileri için proje üretimi anlamında verimli geçtiğini anlatan Çam, "Artık, yatırım planlarına daha kapsamlı bakıyoruz. Projelendirme konusunda da daha iyi bir konuma geldiğimizi düşünüyoruz. Projemize her aşamasında ciddi katkıları bulunan BEBKA'ya ve uzmanlarına çok teşekkür ediyoruz. Umarım üretim, istihdam ve büyümeyi destekleyecek daha çok projeye birlikte imza atacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika haberi | Sarıcakaya ilçesinin bitkisel atıkları ekonomiye kazandırılacak
Son dakika haberi | Sarıcakaya ilçesinin bitkisel atıkları ekonomiye kazandırılacak

Hüseyin Çam, Sarıcakaya, Eskişehir, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Sarıcakaya ilçesinin bitkisel atıkları ekonomiye kazandırılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Sarıcakaya ilçesinin bitkisel atıkları ekonomiye kazandırılacak - Son Dakika
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