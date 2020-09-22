Son dakika haberi: Sarıgöl'de öğrenci servisi ve okul çalışanlarına hijyen eğitimi - Son Dakika

Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrenci servis şoförleri, servis personelleri ve okullarda yardımcı hizmet personeli olarak çalışanlara yönelik hijyen kursu başlattı.

Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Oruç, gazetecilere kursları hijyen kurallarına ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yaptıklarını söyledi.

Kurstan önce kursiyerlerin ateşlerinin ölçülerek kayıt altına alındığını ifade eden Oruç, "Bina girişinde dezenfektan kullanımına ve kursiyerlerimizin maske takmasına dikkat ediyoruz. Sınıflarımızı sosyal mesafe kuralına dikkat ederek düzenliyoruz." diye konuştu.

Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Sağlık Hizmetleri öğretmenleri tarafından verilen kurs, dört gün sürecek. Kursu tamamlayanlara sertifika verilecek.