Son dakika haberi! Sarıgöl'de polis uyuşturuculara göz açtırmıyor - Son Dakika

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğümüz Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği,görevlilerince 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve TCK 191 Kullanmak

İçin Uyuşturucu ve ya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Satın Almak veya Kabul Etmek suçları kapsamında Sarıgöl 'de yaptığı çalışmalar neticesinde; H.G. isimli şahsın el yapımı sahte alkol kullanımından dolayı rahatsızlandığı ihbarı üzerine; el yapımı sahte alkolü satın aldığı iş yerinde gece vakti arama yapıldı. Rahatsızlanan şahsın kullandığı 4 adet 0.5 ML pet şişe içerisinde satışa hazır el yapımı sahte alkol inceleme yapılmak üzere el konulmuştur. Konuyla ilgili

olarak iş yeri sahibi R.K isimli şahıs ifadesi alınarak Polis merkezi Amirliğinden salıverildi. Olayla ilgili olarak soruşturma devam etmektedir

V.Ç. isimli şahsın üzerinden 0.6 gr Metamfetamin (kristal) maddesi ele

geçirilmiştir. Şahsa Kullanmak İçin Uyuşturucu ve ya Uyarıcı Madde Bulundurmak,Satın Almak veya Kabul Etmek suçundan adli işlem yapılmış olup; Şahıs sorgusu yapıldıktan sonra Polis merkezi Amirliğinden salıverilmiştir. Şahısla ilgili olarak

soruşturma devam etmektedir.

H.A. ve İ.A. isimli şahısların üzerinden 1.1 gr esrar maddesi ele geçirilmiştir.

Şahıslara Kullanmak İçin Uyuşturucu ve ya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Satın

Almak veya Kabul Etmek suçundan adli işlem yapılmış olup; Şahıslar sorgusu

yapıldıktan sonra Polis merkezi Amirliğinden salıverildi. Olayla ilgili olarak soruşturma devam etmektedir.

Sarıgöl Halkının huzur ve güvenliği için Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak

suç ve suçlularla mücadelenin devam edeceği ifade edildi. - MANİSA