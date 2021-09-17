Son dakika haberi! Sarıgöl'deki uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Sarıgöl'de düzenlenen operasyonlarda üzerinde uyuşturucu bulunan 3 kişi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde düzenledikleri operasyonlarda A.C'nin üzerinde 0,5 gram metamfetamin, E.R.Ş'nin üzerinde 2,4 gram sentetik kannabinoid ve M.E'nin üzerinde 2,5 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlılar, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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