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Son dakika haberi: Sarıgül: Ekonomideki gidişatın tek sorumlusu hükümettir - Son Dakika

Son dakika haberi: Sarıgül: Ekonomideki gidişatın tek sorumlusu hükümettir

24.11.2021 12:57
Son dakika haberi: Sarıgül: Ekonomideki gidişatın tek sorumlusu hükümettir

Son dakika gelişmesine göre TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Ekonomiyi yönetenler nerede?

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Ekonomiyi yönetenler nerede? Bu işin sorumluluğunu kim alacak? Yaşananların tek sorumlusu hükümettir, dayatılan sistemdir" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, programı kapsamında Van'a geldi. Sarıgül, bir kahvaltı salonunda bir araya geldiği gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türkiye'de son günlerde döviz kurunda yaşanan gelişmeleri değerlendiren Sarıgül, şunları söyledi:

"Ekonomiyi yönetenler nerede? Bu işin sorumluluğunu kim alacak? Yaşananların tek sorumlusu hükümettir, dayatılan sistemdir. Buradan hükümete çağrı yapıyorum. Ekonomik gerçeklere ters düşerek aldığınız kararlarla ülkemizi yönetemezsiniz. Teşhisiniz o kadar yanlış ki; tedaviniz doğru olamaz. Ülkeyi yanlış bilgilerinizle, inatla yönetemezsiniz. Bugün ekonomiye ne mi oldu? Birileri servetine servet kattı. Ev almak için para biriktiren vatandaş ev hayaline veda etti, araba almak için canını dişine takan genç, umutsuzluk girdabına kapıldı. Yakında eşinin, dostunun düğünü olan kara kara düşünmeye başladı. Asgari ücretlinin zaten düşük olan alım gücü tamamen bitti. Öğretmenimiz, polisimiz, doktorumuz, işçimiz her biri gelişmiş bir ülkedeki asgari ücretliye özenir hale geldi. Doğmamış çocuklarımızın bile borç yükü arttı."Mustafa Sarıgül, "Hedefimiz ekonomik yönden sorunlarından kurtulmuş, hukukun üstünlüğüne dayanan, özgür ve demokratik bir ülkeyi, birlikte yeniden inşa etmektir. Bunun için üç temel yapıya ihtiyacımız var. Tarafsız Cumhurbaşkanı, güçlü parlamenter rejim ve bağımsız yargı. Değişmek zorundayız" diye konuştu.'ATANAMAYAN ÖĞRETMENLERİN HEPSİNİ 1 YILDA ALACAĞIZ'Medeniyetler şehri Van'da olmaktan sevinç duyduğunu da söyleyen Sarıgül, "Öğretmen mutsuzsa, öğretmen sıkıntı içerisinde çalışıyorsa, eğitim ve öğretimde başarılı olamayız. TDP iktidarında, öğretmen maaşlarını şu anki rakamla 10 bin lira olan yoksulluk sınırının üstüne çıkaracağız. Atanamayan öğretmenlerin hepsini bir yıl içinde atayacağız. Öğretmenlerimize verilen eğitim ödeneğini bir maaş tutarına yükselteceğiz. Van'ın bütün sorunlarını biliyorum. Van çevre yolunu 10 yıldır bitiremediler. Van, en çok göçmen barındıran şehirlerden birisi. İş, AŞ yokken Van'ın sırtına göçmenleri yüklemek insafsızlıktır" ifadelerini kullandı.'SOKAĞA ÇIKARAK PROVOKASYONLARA GELMEYİN'

Vatandaşların sokağa çıkıp provokasyonlara gelmemesi çağrısında da bulunan Sarıgül, "Tabii ki bu taleplerinizi dile getireceksiniz. Ama hukuk kuralları çerçevesinde yapacaksınız. Eğer sokağa çıkarsanız AK Parti'yi haklı duruma getirirsiniz. Lütfen provokasyona gelmeyin" dedi.


Son dakika haberi: Sarıgül: Ekonomideki gidişatın tek sorumlusu hükümettir
Son dakika haberi: Sarıgül: Ekonomideki gidişatın tek sorumlusu hükümettir

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Sarıgül: Ekonomideki gidişatın tek sorumlusu hükümettir - Son Dakika


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