Son dakika haberi: Sarıkamış Harekatı şehitleri anısına Kars'ta fidanlar toprakla buluştu - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı'ndan şehit olan askerlerin anısına fidan dikildi.

Sarıkamış Platformu organizasyonunda kaymakamlık, belediye, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile fidan dikimi için Taşkıran bölgesinde etkinlik düzenlendi.

Kaymakam Recep Koşal, etkinlikte yaptığı konuşmada, Sarıkamış'ın Doğu Anadolu Bölgesi'nde eşsiz bir doğaya sahip ilçe olduğunu söyledi.

Sarıçam ormanlarının da ülkenin en güzel yerlerinden biri olduğunu ifade eden Koşal, şöyle konuştu:

"Sarıkamış'ın şehitler diyarı olması münasebetiyle bastığımız bu yerler şehit kanlarıyla sulanmış. Belki de Allah'ın bir hikmeti, doğunun güzelliğini bu yere nasip etmiş. Ormanlarımızın yazın, baharın, kışın ayrı güzellikleri oluyor. Bu bölgeye ilk defa gelen insanlar Sarıkamış ormanlarına, doğasına hayran kalıyor. Ağırlıklı olarak kışın turistlerimiz geliyor ama Sarıkamış'ın yaz ve yayla turizmi açısından da önemli bir yeri olduğunu düşünüyoruz."

Vatandaşların da katıldığı fidan dikimine 9. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Halük Albayrak, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aytaç Çetinkaya, Sarıkamış Platformu yönetim kurulu üyeleri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.