Sarıkamış Ormanları'nda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Çamyazı mevkisinde yer alan Sarıkamış Ormanları'nda çıkan yangını fark eden vatandaşlar, durumu Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.

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