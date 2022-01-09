Sarıkamış şehitleri anısına Amanos Dağları'nda yürüyüş gerçekleştirildi - Son Dakika

Hatay'da, Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde, Amanos Dağları'nda yürüyüş yapıldı.

Belen Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, Belen Atik Yaylası mevkisinden Amanos Dağları'nın zirvesine kadar yürüdü. Burada şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, burada yaptığı konuşmada, günün önemine değindi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu diplomasiyle Hatay'ın, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir parçası olduğunu ifade eden Kaşıkçı, "Buradan, Amanos Dağları'ndan ifade ediyorum. Kimin zoruna giderse gitsin, Allah'ın izniyle bir gün gelecek dışarıda bıraktığımız Musul'u da, Kerkük'ü de, Halep'i de alacağız. Bu topraklar Türk milletinin topraklarıdır." dedi.

Programa, Belen Kaymakamı Hayrettin Baskın, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ve vatandaşlar katıldı.

Sarıkamış konulu şiirler okunan ve türküler seslendirilen etkinlikte, protokol üyeleri tarafından fidan dikildi.