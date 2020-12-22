Son dakika haberi | Sarıkamış şehitleri, Erzurum'da anıldı - Son Dakika

Son dakika haberi | Sarıkamış şehitleri, Erzurum'da anıldı

22.12.2020 16:25
Son dakika haberi | Sarıkamış şehitleri, Erzurum'da anıldı, System.String[]

Son dakika habere göre SARIKAMIŞ Harekatı'nın 106'ncı yılı dolayısıyla Erzurum'un Şenkaya ilçesinde anma programı düzenlendi.

SARIKAMIŞ Harekatı'nın 106'ncı yılı dolayısıyla Erzurum'un Şenkaya ilçesinde anma programı düzenlendi.

1'inci Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve 60 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 106'ncı yılı dolayısıyla Şenkaya'da anma programı düzenlendi. Allahuekber Dağları'nda şehit olan askerlerin mezarının bulunduğu Bardız Yaylası'ndaki şehitlik ziyaretiyle başlayan programa Vali Okay Memiş, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin, Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, protokol üyeleri ile az sayıda vatandaş katıldı. Törene katılanlar daha sonra Gaziler Mahallesi'ndeki Allahuekber Şehitleri Meydanı'na geldi. Burada temsili sancak töreni yapıldı. Şenkaya Jandarma Komando Komutanlığı'nda görevli bir asker, dönemin askeri kıyafetini giyerek sancağı getirdi ve temsili olarak bir başka askere teslim etti. Bir asker sancağı göndere çektikten sonra, köy camisinde ezan okundu. Törende askerler saygı atışında bulundu. Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat'ın günün anlam ve önemini belirttiği konuşmasının ardından kürsüye gelen Vali Okay Memiş, "106 yıl önce dünyadaki itaat destanına şahitlik etmiş bu topraklarda büyük bir heyecan vardı. 93 harbi sonrası esir kalmış Türk topraklarına ilk kez yürüyorduk. Dünyanın en büyük itaat destanı bu topraklarda yazıldı. O destanı yazan kahraman ecdadı anmak için bugün buradayız. O yiğitlerin toprağa düşmüş bedenleri, toprağa atılmış Türk milletinin sarsılmaz perçinleridir. Dünya durdukça bu milletin bu topraklarda var olacağının göstergesidir. Onları Allahuekber Dağları'na çıkaran ateş neyse günümüzde de sınırda ve sınır ötesinde torunlarının kanını ısıtan duygu aynıydı. Bu duygu elbetteki inanç, iman ve yüreklerindeki vatan sevgisinin ateşiydi. Ne mutlu bizlere ki onların torunlarıyız. Bu cengaverler bitti yok oldu denilen devletin en zayıf sanıldığı anlarda bile neler yapabileceğini, diğer milletlerden farkının ne olduğunu burada ortaya koymuştur. Dünyada hiç bir ordu Türk ordusu kadar sebatkar, gözü kara, cefakar ve itaatkar değildir. Sizler tarih yazan, tarih yapan ama tarihte hiç kaybolmayan milletin evlatlarısınız. O yüzden uyanık olmalıyız. Diri olmalıyız ve birlik olmalıyız. Dedelerimizin yazdığı bu destanları okuyup öğrenmeliyiz. Unutmamak, onlara layık olmak üzerimize vebaldir" diye konuştu.


Son dakika haberi | Sarıkamış şehitleri, Erzurum'da anıldı
Son dakika haberi | Sarıkamış şehitleri, Erzurum'da anıldı
Son dakika haberi | Sarıkamış şehitleri, Erzurum'da anıldı
Son dakika haberi | Sarıkamış şehitleri, Erzurum'da anıldı
Son dakika haberi | Sarıkamış şehitleri, Erzurum'da anıldı
Son dakika haberi | Sarıkamış şehitleri, Erzurum'da anıldı
Son dakika haberi | Sarıkamış şehitleri, Erzurum'da anıldı
Son dakika haberi | Sarıkamış şehitleri, Erzurum'da anıldı
Son dakika haberi | Sarıkamış şehitleri, Erzurum'da anıldı
Son dakika haberi | Sarıkamış şehitleri, Erzurum'da anıldı
Son dakika haberi | Sarıkamış şehitleri, Erzurum'da anıldı
Son dakika haberi | Sarıkamış şehitleri, Erzurum'da anıldı
Son dakika haberi | Sarıkamış şehitleri, Erzurum'da anıldı

Allahuekber Dağları, Okay Memiş, Şenkaya, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Sarıkamış şehitleri, Erzurum'da anıldı - Son Dakika


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