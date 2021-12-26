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Son dakika haberi! SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN TÜRKÜLER, AĞITLAR SESLENDİRİLDİ - Son Dakika

Son dakika haberi! SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN TÜRKÜLER, AĞITLAR SESLENDİRİLDİ

26.12.2021 09:48

Son dakika haberleri... KARS Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuarı Kars-ı Dilbeste Topluluğu tarafından, Sarıkamış Harekatının 107'nci yıl dönümü nedeniyle hazırladığı müzik dinletisi büyük beğeni topladı.

KARS Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuarı Kars-ı Dilbeste Topluluğu tarafından, Sarıkamış Harekatının 107'nci yıl dönümü nedeniyle hazırladığı müzik dinletisi büyük beğeni topladı.

'Kanlı Tabya' olarak bilinen Kafkas Harp Tarihi Müzesi'ndeki dinletiye Vali Türker Öksüz, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, Müze Müdürü Yavuz Çetin, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda ilk olarak halk ozanı Bahattin Yıldızoğlu sahne aldı ve Sarıkamış Destanı şiirini okudu. Ardından Kars-ı Dilbeste Topluluğu sahneye çıktı, Sarıkamış türküleri ve ağıtlar seslendirdi. Solo ve koro şeklinde devam eden ve yaklaşık yarım saat süren dinleti katılımcıları duygu seline kaptırdı. İzleyenlerden tam not alan topluluğu tebrik eden Vali Türker Öksüz, ekibin ocak ayının ilk haftası düzenlenecek olan Sarıkamış Şehitleri anma etkinliklerinde de sahne almasını istedi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Hayrettin Çetin de Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü Türk Halk Müziği Ana sanat Dalı öğretim üyelerinden yönetmen Doç. Dr. Sibel Polat ve ekibine gösterdikleri üstün performans nedeniyle teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Dinleti sonunda izleyiciler sanatçıları ayakta alkışladı.

Son dakika haberi! SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN TÜRKÜLER, AĞITLAR SESLENDİRİLDİ
Son dakika haberi! SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN TÜRKÜLER, AĞITLAR SESLENDİRİLDİ
Son dakika haberi! SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN TÜRKÜLER, AĞITLAR SESLENDİRİLDİ
Son dakika haberi! SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN TÜRKÜLER, AĞITLAR SESLENDİRİLDİ
Son dakika haberi! SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN TÜRKÜLER, AĞITLAR SESLENDİRİLDİ
Son dakika haberi! SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN TÜRKÜLER, AĞITLAR SESLENDİRİLDİ
Son dakika haberi! SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN TÜRKÜLER, AĞITLAR SESLENDİRİLDİ
Son dakika haberi! SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN TÜRKÜLER, AĞITLAR SESLENDİRİLDİ
Son dakika haberi! SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN TÜRKÜLER, AĞITLAR SESLENDİRİLDİ
Son dakika haberi! SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN TÜRKÜLER, AĞITLAR SESLENDİRİLDİ

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Devlet Konservatuarı, Kafkas Üniversitesi, Müzik, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN TÜRKÜLER, AĞITLAR SESLENDİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN TÜRKÜLER, AĞITLAR SESLENDİRİLDİ - Son Dakika
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