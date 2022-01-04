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Sarıkamış Şehitleri'ni anmak için Kızıldağ'a tırmandılar - Son Dakika

Sarıkamış Şehitleri'ni anmak için Kızıldağ'a tırmandılar

04.01.2022 14:10

Iğdırlı dağcılar, Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı anma etkinlikleri kapsamında, Türkiye-Ermenistan sınırındaki Kızıldağ'a zirve tırmanışı yaptı.

Iğdırlı dağcılar, Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı anma etkinlikleri kapsamında, Türkiye- Ermenistan sınırındaki Kızıldağ'a zirve tırmanışı yaptı.

Sabah saatlerinde Tuzluca ilçesinde bir araya gelen Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Iğdır Şubesi üyesi 7 dağcı, Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan Kızıldağ'a tırmanışa geçti.

Yaklaşık 4 saatte dağın zirvesine ulaşan dağcılar, şehitler için saygı duruşunda bulunup ve İstiklal Marşı'nı okuyarak Sarıkamış Şehitlerini andı.

Zirvede Türk bayrağı da açan sporculardan Abbas Şurgun, AA muhabirine, Sarıkamış Şehitleri'nin hatırasını yaşatmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Şurgun, "Türkiye Ermenistan sınırında bulunan, Tuzluca ilçesinde yer alan 1800 rakımlı dağa 4 saatlik tırmanışın ardından zirve yaptık. Burada şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunduk, ruhlarına dualar okuduk. Bu vesileyle Sarıkamış Şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet minnetle anıyorum, ruhları şad olsun." dedi.

Azer Serhat Karabağ da Sarıkamış Şehitleri için tırmanış gerçekleştirdiklerini belirterek, bu tırmanışla şehitleri anarken, vatan uğruna canını veren tüm şehitleri de rahmet ve minnetle yad ettiklerini belirtti.

Harun Cengiz de Sarıkamış'ta şehit düşen Mehmetçiğin hüznünü daha derinden hissettiğini belirterek, "Soğuk ve kışa rağmen geri dönmeyi düşünmeden bu toprakları bize yurt kılan tüm şehitlerimizi, Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yılında saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz." diye konuştu.

Sarıkamış Şehitleri'ni anmak için Kızıldağ'a tırmandılar
Sarıkamış Şehitleri'ni anmak için Kızıldağ'a tırmandılar
Sarıkamış Şehitleri'ni anmak için Kızıldağ'a tırmandılar

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Dağcılık ve Doğa Sporları, Ermenistan, Tuzluca, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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