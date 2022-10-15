Son dakika haberi: Sarıkamış şehitlerinin künyelerini belirlediler; anıt için başvuru yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Sarıkamış şehitlerinin künyelerini belirlediler; anıt için başvuru yapılacak

15.10.2022 13:55
Son dakika haberi: Sarıkamış şehitlerinin künyelerini belirlediler; anıt için başvuru yapılacak

Edinilen son dakika gelişmesine göre BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Murat Tuna, Sarıkamış Platformu'nun çalışmalarında 90 bin şehidin isim ve illerinin tespit edildiğini söyledi.

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Murat Tuna, Sarıkamış Platformu'nun çalışmalarında 90 bin şehidin isim ve illerinin tespit edildiğini söyledi. Sarıkamış'ta şehit olan Balıkesirli 214 kişi için abide yapılmasını isteyen Tuna, platformun, 81 il için başvuruda bulunacağını açıkladı.

Enver Paşa komutasında 107 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında şehit olan 90 bin Mehmetçik'in isimleri ile nüfusa kayıtlı oldukları il ve ilçelerin listeleri çıkarıldı. Edremit ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Murat Tuna, 15 yıl süren çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Türkiye genelinde 81 ilden şehitlerin olduğunu belirten Tuna, Balıkesirli 214 şehit için abide yapılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi'ne verdikleri önergenin kabul edilip, komisyona gönderildiğini söyledi. Sarıkamış Platformu'nca bütün iller için açıklama yapılacağını ve pilot bölge olarak Balıkesir'i seçtiklerini söyleyen Tuna, "15 yıldan bu yana süren çalışma tamamlandı. Şehitlerimizin illere göre tespitleri yapılırken, Genelkurmay arşivlerinde yapılan araştırmaya göre Balıkesir'den 214 şehidimizin olduğu tespit edildi. Şehitlerimizin künyelerini Büyükşehir Belediye Başkanlığı'mıza teslim ettik. Şu anki talebimiz, 214 şehidimiz için Balıkesir il merkezinde müstesna yer ayırarak, 1 abide yapılarak anıtlaştırmak adına girişimde bulunduk. Büyükşehir Belediye Meclisi'miz bu önergemizi kabul etti. Komisyona sevk ettiler. En kısa süre içerisinde güzel bir yeri ayırarak Büyükşehir Belediye Başkanı'mızın nezdinde 214 Balıkesirli şehidimizin isimlerini yaşatmak için çalışma başlatılacak" dedi.

Belediyelere 81 ilde başvuru yapılacağı söyleyen Tuna, kendisinin Balıkesir'de olması nedeniyle ilk açıklamayı ve girişimi burada yaptıklarını anlatarak, "Üyesi olduğum Sarıkamış Şehitleri Platformu olarak ülke genelinde bu çalışmayı başlattık. İlk açıklamayı buradan yapıyoruz. 81 ilimizde Sarıkamış Platformu olarak şehitlerimizin isimlerini yani 90 bin şehidimizin ismini hangi ilimizde, hangi ilçemizde olduğunun tespitleri, isimleri, künyeleri Genelkurmay Başkanlığı arşivlerinden çıkarılmıştır. Bu tespitler Güngör Sönmez hocam ile Timsal Karabekir hanımefendinin çalışmalarıyla sağlanmıştır. Balıkesir'de pilot bölge olarak ilk başvurumuzu yaptık. 81 ilimizi kapsayan çalışmaların sonucu Sarıkamış Platformu tarafından açıklanacaktır ve her ilimizde 90 bin şehidimizin ismini bütün illerimizde yaşatmak koşuluyla girişimlerde bulunacağız" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Ankara haberleri! Eskrimde Gençler Flöre Açık Turnuvası, Ankara'da sona erdi Ankara haberleri! Eskrimde Gençler Flöre Açık Turnuvası, Ankara'da sona erdi BALIKESİR - Zeytin ağaçlarındaki tane tutumu yüksek rekolte için umutlandırdı BALIKESİR - Zeytin ağaçlarındaki tane tutumu yüksek rekolte için umutlandırdı Son dakika haberleri! BALIKESİR - Ayvalık'ta hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi Son dakika haberleri! BALIKESİR - Ayvalık'ta hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi
Kaynak: DHA

Enver Paşa, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Sarıkamış şehitlerinin künyelerini belirlediler; anıt için başvuru yapılacak - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:12 Galatasaray, Kayserispor karşısında 2-0 geriye düşünce Okan Buruk, sinir krizi geçirdi! Kulübede yaptığı hareket olay oldu
20:59 CHP Genel Başkan Yardımcısından partisinin paylaşımına tepki: 'Maden şehidi' diye bir şey yoktur, insan canını riske atanların tabirini kullanamayız
20:31 Konyaspor-Gaziantep FK maçında, futbolcular ve hakemler Bartın'da can veren madencileri baret takarak andı
20:31 Bakan Koca, 41 kişinin hayatını kaybettiği maden kazasında yaralıların son durumunu bildirdi: 5'inin durumu ciddi
20:02 Kanserle mücadele ederken vücudunda gelişen mantar enfeksiyonu sebebiyle yaşamını kaybeden Billur Kalkavan'ın son sözleri ortaya çıktı
19:31 Galatasaray, ara transferde bombayı patlatıyor! Belçikalı yıldız ile görüşmelere başlanacak
19:06 Adana Demirspor, İstanbul'da farka koştu! Mavi Şimşekler, Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdürdü
18:49 Okan Buruk, yıldızları sahaya sürdü! Kayserispor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
18:06 41 kişinin can verdiği maden ocağında incelemelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu: Gerçekten öfke doluyum, bu ailelere kim hesap verecek?
15:32 Pakistan'da hastane çatısında korkunç görüntüler! Çürümeye yüz tutmuş cesetler ve insan parçaları bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 21:44:32. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Sarıkamış şehitlerinin künyelerini belirlediler; anıt için başvuru yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement