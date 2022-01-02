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Sarıyer'de 880 bin liralık araçla trafik kazası: Direği devirip yolun karşısına geçti - Son Dakika

Sarıyer'de 880 bin liralık araçla trafik kazası: Direği devirip yolun karşısına geçti

02.01.2022 09:38

Sarıyer'de 880 bin liralık araçla trafik kazası: Direği devirip yolun karşısına geçti Maslak'ta sürücünün kontrolünü kaybettiği lüks otomobil direği devirdi Yolun karşısına geçen otomobildeki iki kadın yara almadan kurtuldu İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda...

Sarıyer'de 880 bin liralık araçla trafik kazası: Direği devirip yolun karşısına geçti

Maslak'ta sürücünün kontrolünü kaybettiği lüks otomobil direği devirdi

Yolun karşısına geçen otomobildeki iki kadın yara almadan kurtuldu

İSTANBUL (İHA)- İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 880 bin lira değerindeki lüks otomobil, refüjdeki direği çarparak devirdi. Karşı istikamete geçen araç güçlükle dururken, araçtaki iki kadın yara almadan kurtuldu.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Sarıyer Maslak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 880 bin lira değerindeki Mercedes marka otomobille seyir halinde olan kadın, bir süre sonra yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç refüjdeki direği çarparak devirdikten sonra karşı istikamete geçerek durabildi. Kazada araçtaki iki kadın yara almadan kurtulurken, otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.

Direği devirip yolun karşısına geçtiler

Kazanın ardından ihbar üzerine olay sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yola devrilen direği kandırarak trafiğin akışını yeniden sağladı. Polis ekipleri ise yol üzerinde kazaya sebebiyet vermemek için önlem aldı. Sağlık ekipleri de yara almadan kurtulan iki kadının kontrollerini yaptı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sarıyer'de 880 bin liralık araçla trafik kazası: Direği devirip yolun karşısına geçti
Sarıyer'de 880 bin liralık araçla trafik kazası: Direği devirip yolun karşısına geçti
Sarıyer'de 880 bin liralık araçla trafik kazası: Direği devirip yolun karşısına geçti
Sarıyer'de 880 bin liralık araçla trafik kazası: Direği devirip yolun karşısına geçti
Sarıyer'de 880 bin liralık araçla trafik kazası: Direği devirip yolun karşısına geçti

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Otomobil, İstanbul, Tragger, Sarıyer, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de 880 bin liralık araçla trafik kazası: Direği devirip yolun karşısına geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarıyer'de 880 bin liralık araçla trafik kazası: Direği devirip yolun karşısına geçti - Son Dakika
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