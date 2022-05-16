Son dakika! SARIYER'DE BEKÇİ VE AMCASINA SALDIRI KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika! SARIYER'DE BEKÇİ VE AMCASINA SALDIRI KAMERADA

16.05.2022 12:25

Son dakika haberler: SARIYER'de izinli gününde amcasıyla yolda yürürken silahlı saldırı düzenlenen bekçi Kerem Cebeci hayatını kaybetti.

SARIYER'de izinli gününde amcasıyla yolda yürürken silahlı saldırı düzenlenen bekçi Kerem Cebeci hayatını kaybetti. Saldırı anına ilişkin görüntü ortaya çıktı.

Sarıyer'deki olay dün saat 22.00 sıralarında, Reşitpaşa Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, izinli olan bekçi Kerem Cebeci ile amcası Sadık Cebeci caddede yürüdükleri sırada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan amca ile yeğen ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren Hüseyin Arslan (20)'ın motosikletle kaçtıktan sonra Cengiz Topel Caddesi'nde aynı silahla intihar ettiğini belirledi. Hastane kaldırılan Kerem Cebeci kurtarılamadı. Amcasının tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırgan Hüseyin Aslan, yolda yürüyen Sadık Cebeci'ye ateş ediyor. Sadık Cebeci yere düştükten sonra yoluna devam eden saldırgan biraz ileride yürüyen 2 kadını hedef alıyor. Tabancasını kaldırıp tetiğe basıyor ancak şans eseri tabanca ateş almıyor. Yoluna devam eden Aslan, bir alt sokakta ise bekçi Kerem Cebeci'yi vuruyor.

Son dakika! SARIYER'DE BEKÇİ VE AMCASINA SALDIRI KAMERADA
Son dakika! SARIYER'DE BEKÇİ VE AMCASINA SALDIRI KAMERADA
Son dakika! SARIYER'DE BEKÇİ VE AMCASINA SALDIRI KAMERADA
Son dakika! SARIYER'DE BEKÇİ VE AMCASINA SALDIRI KAMERADA
Son dakika! SARIYER'DE BEKÇİ VE AMCASINA SALDIRI KAMERADA
Son dakika! SARIYER'DE BEKÇİ VE AMCASINA SALDIRI KAMERADA
Son dakika! SARIYER'DE BEKÇİ VE AMCASINA SALDIRI KAMERADA
Son dakika! SARIYER'DE BEKÇİ VE AMCASINA SALDIRI KAMERADA

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! SARIYER'DE BEKÇİ VE AMCASINA SALDIRI KAMERADA - Son Dakika


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