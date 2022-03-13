Son dakika haberi... SARIYER'DE BIÇAKLI TRAFİK MAGANDASI TAKSİCİ KAMERADA - Son Dakika

SARIYER'de yol verme meselesi yüzünden tartışan taksi şoförü, elindeki bıçakla tartıştığı sürücünün üzerine yürüdü. Hararetli tartışma sürücünün aracına binerek olay yerinden uzaklaşması ile son buldu. O anlar yoldan geçen bir başka sürücü tarafından cep telefon kamerası ile kaydedildi.

Olay saat 21.00 sıralarında Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 TGT 17 plakalı taksinin şoförü, yol verme meselesi yüzünden bir otomobil sürücüsü ile atıştı. Atışma üzerine trafik ışıklarında aracını kenara çekip inen otomobilin sürücüsü, taksi şoförüne tepki gösterdi. Taksi şoförü ise eline aldığı bıçakla sürücünün üzerine yürüdü. Taksi şoförünün elinde bıçak olduğunu fark eden otomobil sürücüsü, tartışmayı daha fazla büyütmeden olay yerinden uzaklaştı.

ELİNDE BIÇAKLA ÜZERİNE YÜRÜDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Yaşanan tartışma, o sırada oradan geçmekte olan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, taksi şoförünün elinde bıçakla aracını kenara çekip inen sürücünün üzerine yürüdüğü ve bıçağı elinde sallayarak tehdit ettiği görülüyor.

Görüntü dökümü:

---------------------Aracını kenara çekip taksici ile tartışan sürücü-Elindeki bıçakla sürücünün üzerine yürüyen taksi şoförü-Yaşanan tartışma

-Genel ve detay görüntüler