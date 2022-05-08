Son dakika haberi! Sarıyer'de eltisini silahla yaralayan kadın tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Sarıyer'de eltisini silahla yaralayan kadın tutuklandı

08.05.2022 12:55
Son dakika haberi! Sarıyer'de eltisini silahla yaralayan kadın tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Sarıyer'de tartıştığı eltisini silahla yaraladığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

Sarıyer'de tartıştığı eltisini silahla yaraladığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Mayıs gecesi Çayırbaşı Mahallesi'nde Ece E'nin (38) silahla vurularak yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Çalışmada Sevtap G'nin (25) aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine eltisini silahla ağzından vurarak yaraladığı tespit edildi.

Olayın ardından şüpheli Sevtap G'nin kaçtığı, ağır yaralanan Ece E'nin sağlık ekibince hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Polisin, kullandığı silahı olay yerinde bulduğu Sevtap G, kısa süre sonra Kağıthane'de gözaltına alındı.

İlk tedavisinin ardından polise ifade veren Ece E'nin, eltisinin kıskançlık nedeniyle kendisine saldırdığını öne sürdüğü belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sevtap G'nin tutuklandığı öğrenildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Sarıyer, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Sarıyer'de eltisini silahla yaralayan kadın tutuklandı - Son Dakika


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