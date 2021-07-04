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Sarıyer'de freni boşalan kamyonetin devrilme anı kamerada - Son Dakika

Sarıyer'de freni boşalan kamyonetin devrilme anı kamerada

04.07.2021 17:40

- Sarıyer'de yokuş aşağı inerken freni boşalan kamyonet, bariyerlere çarptıktan sonra elektrik direğini devirerek yan yattı.

- Sarıyer'de yokuş aşağı inerken freni boşalan kamyonet, bariyerlere çarptıktan sonra elektrik direğini devirerek yan yattı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada kamyonetin devrilme anı kameraya yansırken, kamyonet sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 15.30 sırasında Sarıyer Özdereci Caddesi üzerinde meydana geldi. 16 YS 108 plakalı kamyonetle seyir eden Fikret A. yokuş aşağı indiği sırada aracın freni boşaldı. Yol kenarındaki evlere çarpmamak için büyük çaba harcayan Fikret A., aracının freninin boşaldığını anlayınca direksiyonu bariyerlere doğru kırdı. Bariyerlere çarpan araç, elektrik direğini devirerek yan yattı. Fikret A. kazadan yara almadan kurtulurken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolu çift taraflı trafiğe kapattı. Kaza nedeniyle kamyonetin deposundaki mazot yola saçıldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada elektrik direği parçalanırken, çevredeki evlerin elektriği de kesildi. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Doğan Can Cesur/ İHA)

Sarıyer'de freni boşalan kamyonetin devrilme anı kamerada
Sarıyer'de freni boşalan kamyonetin devrilme anı kamerada
Sarıyer'de freni boşalan kamyonetin devrilme anı kamerada
Sarıyer'de freni boşalan kamyonetin devrilme anı kamerada
Sarıyer'de freni boşalan kamyonetin devrilme anı kamerada
Sarıyer'de freni boşalan kamyonetin devrilme anı kamerada
Sarıyer'de freni boşalan kamyonetin devrilme anı kamerada
Sarıyer'de freni boşalan kamyonetin devrilme anı kamerada
Sarıyer'de freni boşalan kamyonetin devrilme anı kamerada
Sarıyer'de freni boşalan kamyonetin devrilme anı kamerada
Sarıyer'de freni boşalan kamyonetin devrilme anı kamerada
Sarıyer'de freni boşalan kamyonetin devrilme anı kamerada
Sarıyer'de freni boşalan kamyonetin devrilme anı kamerada
Sarıyer'de freni boşalan kamyonetin devrilme anı kamerada
Sarıyer'de freni boşalan kamyonetin devrilme anı kamerada

Kamyonet, Sarıyer, Savaş, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de freni boşalan kamyonetin devrilme anı kamerada - Son Dakika


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