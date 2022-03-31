Son dakika haber... Sarıyer'de iş makinesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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Sarıyer'de iş makinesinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Alınan bilgiye göre, Maden Mahallesi Aladağ Sokak'ta Sarıyer Belediyesinin gerçekleştirdiği altyapı çalışması için kiralık olarak kullanılan iş makinesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş makinesinde hasar meydana geldi.