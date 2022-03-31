Son dakika haber... Sarıyer'de iş makinesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haber... Sarıyer'de iş makinesinde çıkan yangın söndürüldü

31.03.2022 22:56

Gelen son dakika haberlerine göre Sarıyer'de iş makinesinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Sarıyer'de iş makinesinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Alınan bilgiye göre, Maden Mahallesi Aladağ Sokak'ta Sarıyer Belediyesinin gerçekleştirdiği altyapı çalışması için kiralık olarak kullanılan iş makinesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş makinesinde hasar meydana geldi.

Son dakika haber... Sarıyer'de iş makinesinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber... Sarıyer'de iş makinesinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber... Sarıyer'de iş makinesinde çıkan yangın söndürüldü

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Sarıyer, İtfaiye, Yangın, Maden, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Sarıyer'de iş makinesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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