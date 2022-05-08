SARIYER'DE JANDARMADAN ANNELERE KARANFİL - Son Dakika
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SARIYER'DE JANDARMADAN ANNELERE KARANFİL

08.05.2022 13:51

SARIYER'DE Anneler Günü'nde jandarma ekipleri durdurduğu araçlardakiler annelere karanfil verdi.

SARIYER'DE Anneler Günü'nde jandarma ekipleri durdurduğu araçlardakiler annelere karanfil verdi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anneler Günü dolayısı ile Sarıyer'de durdurdukları araçlarda bulunan vatandaşların anneler gününü kutladı, karanfil verdi. Jandarma, araçlarda bulunan çocuklara da hediye oyuncaklar verdi. Jandarmanın karanfil verdiği Elif Keleş, 'Anneler Günü çok özel bir gün tabii ki, emek veren her bir annenin her bir emek tanesine sevgiyle saygıyla teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. Banu Hasırcıoğlu ise, 'Annesi hayatta olan olmayan herkesin, bütün annelerin anneler gününü kutluyorum" dedi.

SARIYER'DE JANDARMADAN ANNELERE KARANFİL
SARIYER'DE JANDARMADAN ANNELERE KARANFİL
SARIYER'DE JANDARMADAN ANNELERE KARANFİL
SARIYER'DE JANDARMADAN ANNELERE KARANFİL
SARIYER'DE JANDARMADAN ANNELERE KARANFİL
SARIYER'DE JANDARMADAN ANNELERE KARANFİL

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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