Son dakika haberi | Sarıyer'de kadını darbederek öldüren sanığa müebbet ve 9 yıl 6 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Sarıyer'de kadını darbederek öldüren sanığa müebbet ve 9 yıl 6 ay hapis cezası verildi

29.06.2022 16:50
Son dakika haberi | Sarıyer'de kadını darbederek öldüren sanığa müebbet ve 9 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Gelen son dakika haberine göre Sarıyer'de evinde tartıştığı kadını darbederek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Özer Ağaoğlu, müebbet ve 9 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Sarıyer'de evinde tartıştığı kadını darbederek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Özer Ağaoğlu, müebbet ve 9 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Özer Ağaoğlu ile avukatı katıldı.

Duruşmada, maktul Fatma Keke'nin ağabeyi Sadi Günay Keke ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

Bir önceki celse açıklanan esasa ilişkin mütalaaya karşı savunması alınan sanık Ağaoğlu, olayın ardından evden çıkarken maktule ait telefon ve cüzdanı neden aldığını bilmediğini söyledi.

Ağaoğlu, olayın etkisiyle eşyalarını topladığını belirterek, "Fatma Keke'ye ait eşyaları ne amaçla aldığımı bilmiyorum. Hırsızlık amacıyla almadım. Kendi çantamı hazırlarken olayın şokuyla içine koymuşum. Cinayeti bilerek ve isteyerek işlemedim. İkimiz de alkollüydük. İlk o başlattı ve beni darp etti. Evden çıplak çıkmaya çalışıyordu. Onu zorla alıkoymadım, tam tersi kurtulmak istedim. Eğer o evde bir kamera olsaydı benim hakkımda her şey ortaya çıkacaktı. Kendisini yerden yere vurması sonucunda bu olay yaşandı". diye konuştu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Özer Ağaoğlu'na, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Mahkeme, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "yağma" suçlarından da 9 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 26 Temmuz 2021 akşam saatlerinde polis ihbar hattını arayan maktul Fatma Keke'nin (53) "Evde kilitli kaldım, yanımdaki erkek beni zorla tutuyor." şeklinde ihbarda bulunduğu ancak ekiplerce yapılan incelemede ihbarın yapıldığı adresin bulunamadığı anlatılıyor.

Keke'nin ihbarından saatler sonra sanık Özer Ağaoğlu'nun (47) polisi arayıp "Kız arkadaşımla kavga ettik, şu an uyanmıyor, ölmüş olabilir. Ağzı yüzü kan içinde. Kendini oradan oraya vurdu." diyerek ihbarda bulunduğu ifade edilen iddianamede, bunun üzerine polis ekiplerinin adrese gittiği ancak kapının açılmadığı belirtiliyor.

İddianamede, çilingir tarafından kapının açılacağı esnada, sanığın boşanma aşamasındaki eşinin de polise ulaşarak telefonla arayan eşinin bir kadını darbederek öldürdüğünü söylediği aktarılıyor.

İddianamede, sanık Özer Ağaoğlu hakkında "kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından müebbet ile 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

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Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Sarıyer'de kadını darbederek öldüren sanığa müebbet ve 9 yıl 6 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

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