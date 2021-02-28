Kısıtlamada nefes kesen 'Dallas Baskını' kamerada - Son Dakika

Kısıtlamada nefes kesen 'Dallas Baskını' kamerada

28.02.2021 09:02

Kısıtlamada nefes kesen 'Dallas Baskını' kamerada Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yeşillik alandaki parkta yasağı delen vatandaşlara baskın düzenledi Güneşli havaya fırsat bilerek alkol alan kişilere idari para cezası uygulandı Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği...

Kısıtlamada nefes kesen 'Dallas Baskını' kamerada

Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yeşillik alandaki parkta yasağı delen vatandaşlara baskın düzenledi

Güneşli havaya fırsat bilerek alkol alan kişilere idari para cezası uygulandı

İSTANBUL - Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güneşli havayı fırsat bilerek sokağa çıkma kısıtlamasını delen vatandaşlara baskın düzenledi. Dallas Parkı başta olmak üzere çok sayıda noktaya düzenlenen baskınlarda, 62 kişiye toplamda 197 bin 160 lira idari para cezası uygulandı. Alkol alırken yakalananların 'markete çıktık' diyerek cezadan kurtulmaya çalıştığı o nefes kesen baskın ise İHA kameralarına saniye saniye yansıdı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlanmıştı. Bu kapsamda ilçe genelinde denetimlere hız kesmeden devam eden Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün sokağa çıkma kısıtlamasının delindiğine dair çok sayıda ihbar aldı. İhbarlar üzerine hazırlıklarını tamamlayan Sarıyer polisi, belirlenen noktalara şok baskın düzenledi. Yunus diye tabir edilen motorize ekiplerin de destek verdiği baskınlar kapsamında polis, Tarabya'daki Dallas Parkında güneşli havayı fırsat bilerek yasağı delen kişilerin alkol aldıklarını da gördü.

Alkol alırken yakalananlar 'markete çıktık' dedi

Polis, dışarıda olan vatandaşların Genel Bilgi Tarama sorgusu ile üst aramalarını yaptı. Denetimler kapsamında alkol alırken yakalanan vatandaşların cezadan kurtulmak için markete gittiklerini söylemesi pes dedirtti. Yeşillik alanı didik didik tarayan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aşağılara indikçe yasağı delen çok sayıda kişinin olduğunu gördü. Yapılan denetim kapsamında 29 kişiye idari para cezası uygulandı.

Hem kısıtlamayı deldi hem de alkollü araç kullandı

Cezai işlemlerin tamamlanmasının ardından Sarıyer polisi, Sarıyer Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi üzerinde uygulama gerçekleştirdi. Uygulama esnasında çok sayıda aracı durduran polis ekipleri, içerisindeki şahısların GBT'lerini sorgulayarak üst aramalarını yaptı. Araçları didik didik arayan polis ekipleri burada 31 kişiye sokağa çıkma yasağını deldikleri gerekçesiyle idari para cezası uyguladı. Devam eden denetimler kapsamında polis ekipleri, hem yasağı delen hem de alkollü araç kullanan bir sürücüyü durdurdu. Yapılan çalışma sonucunda bin 653 lira idari para cezası kesilen sürücünün aracı trafikten men edilirken, ehliyetine ise el konuldu.

62 kişiye 197 bin 160 lira ceza

İlçe genelinde çalışmalara devam eden Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kocataş Mahallesi'ndeki boğaz manzaralı Günaydın Sokak üzerinde aracın içerisinde oturan 2 kişiye de yasağı deldikleri gerekçesiyle cezai işlem uyguladı. Gün boyu yapılan çalışmalar kapsamında toplamda 62 kişiye 'Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet' suçundan toplamda 197 bin 160 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan yapılan şok baskınlar ve uygulamalar ise İhlas Haber Ajansı kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin denetimlere hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.

Kısıtlamada nefes kesen 'Dallas Baskını' kamerada
Kısıtlamada nefes kesen 'Dallas Baskını' kamerada
Kısıtlamada nefes kesen 'Dallas Baskını' kamerada
Kısıtlamada nefes kesen 'Dallas Baskını' kamerada
Kısıtlamada nefes kesen 'Dallas Baskını' kamerada
Kısıtlamada nefes kesen 'Dallas Baskını' kamerada
Kısıtlamada nefes kesen 'Dallas Baskını' kamerada
Kısıtlamada nefes kesen 'Dallas Baskını' kamerada
Kısıtlamada nefes kesen 'Dallas Baskını' kamerada
Kısıtlamada nefes kesen 'Dallas Baskını' kamerada
Kısıtlamada nefes kesen 'Dallas Baskını' kamerada
Kısıtlamada nefes kesen 'Dallas Baskını' kamerada
Kısıtlamada nefes kesen 'Dallas Baskını' kamerada
Kısıtlamada nefes kesen 'Dallas Baskını' kamerada
Kısıtlamada nefes kesen 'Dallas Baskını' kamerada
Kısıtlamada nefes kesen 'Dallas Baskını' kamerada
Kısıtlamada nefes kesen 'Dallas Baskını' kamerada
Kısıtlamada nefes kesen 'Dallas Baskını' kamerada
Kısıtlamada nefes kesen 'Dallas Baskını' kamerada
Kısıtlamada nefes kesen 'Dallas Baskını' kamerada
Kısıtlamada nefes kesen 'Dallas Baskını' kamerada
Kısıtlamada nefes kesen 'Dallas Baskını' kamerada
Kısıtlamada nefes kesen 'Dallas Baskını' kamerada
Kısıtlamada nefes kesen 'Dallas Baskını' kamerada
Kısıtlamada nefes kesen 'Dallas Baskını' kamerada
Kısıtlamada nefes kesen 'Dallas Baskını' kamerada
Kısıtlamada nefes kesen 'Dallas Baskını' kamerada
Kısıtlamada nefes kesen 'Dallas Baskını' kamerada
Kısıtlamada nefes kesen 'Dallas Baskını' kamerada
Kısıtlamada nefes kesen 'Dallas Baskını' kamerada
Kısıtlamada nefes kesen 'Dallas Baskını' kamerada
Kısıtlamada nefes kesen 'Dallas Baskını' kamerada
Kısıtlamada nefes kesen 'Dallas Baskını' kamerada

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Hisarcık, Sarıyer, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kısıtlamada nefes kesen 'Dallas Baskını' kamerada - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

BAYKAR CEO'su Bayraktar: Rus elektronik harp sistemleri, TB-2'leri 1 saat bile durduramadı Dev maçta Fenerbahçe Pelkas'la güldü! Sarı-lacivertliler deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti Ankara'da korkunç manzara: Molozların arasından 20 ölü köpek çıkarıldı Sevgilisi tarafından katledilen talihsiz kadının son görüntüleri ortaya çıktı İzinsiz paket servis yapmasına rağmen laftan anlamayan vatandaş, polisi çileden çıkardı Fahrettin Koca istifa mı edecek? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor Mahkemede uyuyakalan hakim, sosyal medyanın diline düştü Maltepe Belediyesi işçilerle anlaştı, net ücret 4 bin 700 lira oldu
Ahmet Ağaoğlu'ndan hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya penaltı tepkisi: Uzaydan bile inceleseniz karar aynı olur Ahmet Ağaoğlu'ndan hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya penaltı tepkisi: Uzaydan bile inceleseniz karar aynı olur         
21:25
Giresunspor, Altay'a sahasında 2-1 yenildi ve 12 maçlık serisi sona erdi Giresunspor, Altay'a sahasında 2-1 yenildi ve 12 maçlık serisi sona erdi         
21:08
Şeyma Subaşı'ndan Mısırlı sevgilisiyle yeni poz: Sana çok deli oluyorum Şeyma Subaşı'ndan Mısırlı sevgilisiyle yeni poz: Sana çok deli oluyorum         
20:29
Öğretmende mutasyonlu virüs tespit edildi, okulda büyük panik yaşandı Öğretmende mutasyonlu virüs tespit edildi, okulda büyük panik yaşandı         
19:34
Son Dakika: Türkiye'de 28 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 8 bin 424 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 8 bin 424 yeni vaka tespit edildi         
18:57
Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi         
18:53
Son Dakika: CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar partisinden istifa etti Son Dakika: CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar partisinden istifa etti         
17:03
Bahamalar'daki sahilde üzerinde Rusça yazılar olan gizemli bir titanyum küre bulundu Bahamalar'daki sahilde üzerinde Rusça yazılar olan gizemli bir titanyum küre bulundu         
16:17
Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu         
15:45
Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu         
15:37
Vergi dairesine borçlarını ödemek için gidenler, kapalı kapı sürpriziyle karşılaştılar Vergi dairesine borçlarını ödemek için gidenler, kapalı kapı sürpriziyle karşılaştılar         
14:10
Bakan Selçuk'tan 'özür' paylaşımı: Vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur Bakan Selçuk'tan 'özür' paylaşımı: Vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur         
13:54
Hevesle internetten beğenip otomobil satın alan kadın hayatının şokunu yaşadı! Her şey çıkan beyaz dumanla başladı Hevesle internetten beğenip otomobil satın alan kadın hayatının şokunu yaşadı! Her şey çıkan beyaz dumanla başladı         
11:49
Kayalıklar arasında bulduğu Atatürk büstünü terk etmeye yüreği el vermeyince, evine getirip bahçesine dikti Kayalıklar arasında bulduğu Atatürk büstünü terk etmeye yüreği el vermeyince, evine getirip bahçesine dikti         
10:16
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı         
08:34
AK Parti kulislerinden Kabine değişikliği iddiası! İki tecrübeli siyasetçi sahalara dönüyor AK Parti kulislerinden Kabine değişikliği iddiası! İki tecrübeli siyasetçi sahalara dönüyor         
22:16
Ebru Polat, sevgilisine ayağını öptürdüğü paylaşımı ile mide bulandırdı Ebru Polat, sevgilisine ayağını öptürdüğü paylaşımı ile mide bulandırdı         
18:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2021 21:45:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kısıtlamada nefes kesen 'Dallas Baskını' kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei