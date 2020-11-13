Sarıyer'de motosiklet kazası kamerada - Son Dakika

Sarıyer'de motosiklet kazası kamerada

Sarıyer'de motosiklet kazası kamerada Motosiklet sürücüsü öndeki motosikleti geçmeye çalıştığı sırada kaza yaptı Sarıyer'de motosiklet sürücüsü öndeki motosikleti geçmeye çalıştığı sırada kaza yaptı.

Sarıyer'de motosiklet kazası kamerada Motosiklet sürücüsü öndeki motosikleti geçmeye çalıştığı sırada kaza yaptı İSTANBUL - Sarıyer'de motosiklet sürücüsü öndeki motosikleti geçmeye çalıştığı sırada kaza yaptı. Kaza anı ise kameralara saniye saniye yansıdı. Olay geçtiğimiz günlerde Sarıyer Meserburnu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sarıyer Meydan istikametinde giden motosiklet sürücüsü Mert Ahmet Akaylar, önündeki motosikleti geçmeye çalışırken motosikletin hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırımın üzerindeki demir korkuluklara savrulan Akaylar, yaralandı. Alkollü olmadığı belirlenen yaralı sürücü, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan kaza anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.

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