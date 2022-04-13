Son dakika haberi... Sarıyer'de sahipli köpeği öldürmekle suçlanan kişinin 3 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Sarıyer'de sahipli köpeği öldürmekle suçlanan kişinin 3 yıla kadar hapsi istendi

13.04.2022 12:05
Son dakika haberi... Sarıyer'de sahipli köpeği öldürmekle suçlanan kişinin 3 yıla kadar hapsi istendi

Son dakika haber: Sarıyer'de sahipli bir köpeği öldürdüğü iddia edilen sanığa "mala zarar vermek" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sarıyer'de sahipli bir köpeği öldürdüğü iddia edilen sanığa "mala zarar vermek" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Volkan Tanju'nun iş yerinin bulunduğu Sarıyer Maslak Mahallesi'nde iki köpek beslediği, köpeklerini 25 Haziran 2021 akşamı burada bırakıp ayrıldığı anlatıldı.

Tanju'nun ertesi sabah iş yerini açtığından köpeklerinden dişi olanı iş yerinde gördüğünü, bölgenin sanayi işyerlerinden oluşması nedeniyle göremediği erkek köpeğinin civarda dolaştığını düşünerek akıbetini araştırmadığı bilgisine yer verilen iddianamede, müştekinin durumdan öğle saatlerinde haberdar olduğu aktarıldı.

Söz konusu köpeğin araç çarpması sonucu öldüğü zannedilip üzerine gazete örtülmüş şekilde bulunduğu ve ölüsünün belediye görevlilerince götürüldüğü bilgisine yer verilen iddianamede, Tanju'nun ifadesine göre, olay yerindeki bir kişinin köpeğin boynunda delik olduğunu gördüğünü ve araç çarpmadığını söylemesi üzerine de köpeğin kasten öldürüldüğünü anladığı aktarıldı.

Plaka tespitinden sanığa ulaşıldı

İddianamede, güvenlik kamera kayıtlarının incelemesinde, olay gecesi maskeli ve şapkalı bir şahsın köpeklerin yanına gidip önce yiyeceğe benzer bir şey verdiği, ardından çantasından çıkardığı havalı tabancaya benzer ışıklı bir cisimle "Ice" adlı köpeğe ateş ettikten sonra aracıyla ayrıldığı bildirildi.

Plaka tespitinden sanık Ali Can E'ye ulaşıldığı, sanığın ifadesinde, yolda yürürken karşısına iki köpek çıktığını, havlamaları üzerine köpeklerden korkup lazer ışık doğrulttuğunu ve bisküvi attığını ancak silahının olmadığını söylediği ifade edildi.

Sanığa isnat edilen suçun uzlaşma kapsamında olmasından dolayı dosyanın uzlaşmaya gönderildiği ancak taraflar arasından müzakerenin sağlanamadığı kaydedilen iddianamede, sanığın "mala zarar verme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

YORUMLAR
500
Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 926 lira seviyesinden alıcı buluyor Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 926 lira seviyesinden alıcı buluyor Kocaeli'de vatandaş ile ayakkabısını alan köpek arasındaki kovalamaca gülümsetti Kocaeli'de vatandaş ile ayakkabısını alan köpek arasındaki kovalamaca gülümsetti

Cumhuriyet, Haziran, Sarıyer, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Sarıyer'de sahipli köpeği öldürmekle suçlanan kişinin 3 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika


Son Dakika
12:06 O avukata 20 yıla kadar hapis cezası istendi! 8 kurban kesmişti
12:01 Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş ısrarı sürüyor! Bu kez İmamoğlu'nu da hedef aldı: Onu HDP ve Demirtaş destekliyor!
11:57 Ehliyetsiz sürücü scoterlarıyla yolda ilerleyen genç kızlara çarptı: 17 yaşındaki Ezgi Alya öldü, arkadaşı Şimal tedavi altında
11:54 60 milyonluk mal varlığını eşit bölüşüldü! Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay, tek celsede boşandı
11:50 İYİ Parti çalışma yaptı, Meral Akşener açıkladı: İşte emeklilere verilmesi teklif edilen bayram ikramiyesi
11:47 Son Dakika! Ümitcan Uygun, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı! Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili yargılanıyordu
11:39 Fenerbahçe'de İsmail Kartal belirsizliği sürüyor: Ali Koç, teknik heyet dışında bir pozisyon önerecek
11:37 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 926 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:35 CHP iddiası: Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kaşıkçı dosyasını devretmeye yanaşmadığı için istifaya zorlandı
11:35 Dolar/TL yeni günde 14,58 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 12:13:06. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Sarıyer'de sahipli köpeği öldürmekle suçlanan kişinin 3 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement