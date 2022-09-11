Ülkücü kalabalığa hitap eden Kılıçdaroğlu, "Sözüm var" deyip bir de vaatte bulundu

Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında bir alışveriş merkezinde bulunan kafede meydana gelen olayda, kafede oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: DHA

alışveriş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › AVM'de silahlı çatışma! İki grup birbirine girdi 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.