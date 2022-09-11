AVM'de silahlı çatışma! İki grup birbirine girdi 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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AVM'de silahlı çatışma! İki grup birbirine girdi 5 kişi yaralandı

11.09.2022 22:08

İstanbul Sarıyer'de bulunan bir AVM'nin kafesinde iki grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çatışmanın yaşandığı kafede 5 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında bir alışveriş merkezinde bulunan kafede meydana gelen olayda, kafede oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

SİLAHLI ÇATIŞMADA 5 KİŞİ YARALANDI

Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı. Yaşanan silahlı çatışma ve kafedekilerin yaşadığı panik saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Ayrıntılar geliyor...

AVM'de iki grup arasında silahlı çatışma çıktı: 5 yaralı
AVM'de iki grup arasında silahlı çatışma çıktı: 5 yaralı
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Kaynak: DHA

alışveriş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVM'de silahlı çatışma! İki grup birbirine girdi 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AVM'de silahlı çatışma! İki grup birbirine girdi 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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