Son dakika haberi: Sarıyer'de yüzünden vurulan kadın konuştu; Elindeki silahı aldım, belindeki silahla vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Sarıyer'de yüzünden vurulan kadın konuştu; Elindeki silahı aldım, belindeki silahla vurdu

08.05.2022 12:59
Son dakika haberi: Sarıyer'de yüzünden vurulan kadın konuştu; Elindeki silahı aldım, belindeki silahla vurdu

Gelen son dakika haberlerine göre SARIYER'de erkek arkadaşının abisinin karısı tarafından yüzünden vurulan kadın, "Elindeki silahı aldıktan sonra diğer silahla beni vurdu" dedi.

SARIYER'de erkek arkadaşının abisinin karısı tarafından yüzünden vurulan kadın, "Elindeki silahı aldıktan sonra diğer silahla beni vurdu" dedi.

Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi'ndeki olay geçtiğimiz perşembe günü gece saatlerinde meydana geldi. Ece Erdoğan (38), erkek arkadaşının abisinin eşi  Sevtap G. (25) tarafından yüzünden vuruldu. Yaralı Ece Erdoğan hastaneye kaldırılırken Sevtap G. yakalandı.

Hastanede tedavisi süren Ece Erdoğan yaşananları anlattı. Ece Erdoğan, bir süre sonra evleneceği  Sercan G.'nin teyzesi ile kavga edip yaralanması üzerine Çayırbaşı Mahallesi'ne geldiğini anlattı. Yolda karşılaştığı erkek arkadaşının abisinin eşi Sevtap G. ile aralarında tartışma çıktığını belirten Ece Erdoğan, " Elinde silah vardı, silahı elinden aldım. Elindeki silah erkek arkadaşıma aitti. Onu aldıktan sonra belindeki diğer silahla yüzüme ateş açtı. Sonrasında saldırmaya devam etti" dedi.Daha önce de Sevtap G. ve ailesinin saldırılarına maruz kaldığını belirten Ece Erdoğan, "Elindeki silahı alınca sinirlenerek bana saldırdı. Saçlarımı çekti, kollarımı ısırdı. Kaçmak isterken suratıma doğru ateş etti" diye konuştu. Düştükten sonra Sevtap G.'nin vurmaya devam ettiğini belirten Erdoğan, "Bunu yapabileceği hiç aklıma gelmezdi" şeklinde konuştu.Ece Erdoğan'ın bir süre sonra evleneceği Sercan G. ise, "Teyzemle kavga ettim. Evin içinde kafama demirle vurdular. Sonra Ece gelmiş. Ona saldırmışlar. Bunu yapan abimin karısı. Sonuna kadar şikayetçiyiz" diye konuştu.

Bu arada Sevtap G. yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin alınmasının ardından "kasten yaralama" suçundan adli işlem yapılan Sevtap G. adliyeye sevk edildi. Sevtap G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Son dakika haberi: Sarıyer'de yüzünden vurulan kadın konuştu; Elindeki silahı aldım, belindeki silahla vurdu
Son dakika haberi: Sarıyer'de yüzünden vurulan kadın konuştu; Elindeki silahı aldım, belindeki silahla vurdu
Son dakika haberi: Sarıyer'de yüzünden vurulan kadın konuştu; Elindeki silahı aldım, belindeki silahla vurdu
Son dakika haberi: Sarıyer'de yüzünden vurulan kadın konuştu; Elindeki silahı aldım, belindeki silahla vurdu
Son dakika haberi: Sarıyer'de yüzünden vurulan kadın konuştu; Elindeki silahı aldım, belindeki silahla vurdu
Son dakika haberi: Sarıyer'de yüzünden vurulan kadın konuştu; Elindeki silahı aldım, belindeki silahla vurdu
YORUMLAR
500
SARIYER'DE YÜZÜNDEN VURULAN KADIN KONUŞTU; ELİNDEKİ SİLAHI ALDIM, BELİNDEKİ SİLAHLA VURDU SARIYER'DE YÜZÜNDEN VURULAN KADIN KONUŞTU; ELİNDEKİ SİLAHI ALDIM, BELİNDEKİ SİLAHLA VURDU İstanbul'da elti dehşeti! Sokak ortasında tabancayla ağzından vurdu İstanbul'da elti dehşeti! Sokak ortasında tabancayla ağzından vurdu

Sarıyer, kavga, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Sarıyer'de yüzünden vurulan kadın konuştu; Elindeki silahı aldım, belindeki silahla vurdu - Son Dakika


Son Dakika
13:03 Balkondan tayt çalıp koklayan sapığın ilk vukuatı değilmiş! "Bugüne kadar 60 tane kadın çamaşırı çaldım"
12:59 Duran minibüs yol kenarında duran pikaba çarptı: 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
12:51 Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz hastaneye kaldırıldı
12:50 Yolda ayıyla karşılaşan Trabzonlu vatandaşın görüntüleri gülümsetti: Ne var ne yok?
12:44 Çinli bilim insanlarından kayıtlara geçecek araştırma: Ay toprağı oksijen ve yakıt üretme potansiyeli taşıyor
11:24 "Zafer Partisi gelecek sığınmacılar gidecek" sloganı sonrası ilçe başkanı gözaltına alındı Ümit Özdağ sosyal medyadan tepki gösterdi
11:20 Doğum kilolarından kurtulan Kylie Jenner, bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı
11:17 Vahşice katledilen Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin Anneler Günü'nde konuştu: En büyük hediyem katilin en ağır cezayı alması
10:54 Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı: Annelerimiz müşfik bir sığınaktır
10:45 Uzman isim kangalların diğer köpeklerden en büyük farkını açıkladı: Aile içi çiftleşme yapmıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 13:09:51. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Sarıyer'de yüzünden vurulan kadın konuştu; Elindeki silahı aldım, belindeki silahla vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement