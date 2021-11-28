SARIYER'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI : 2 YARALI - Son Dakika

SARIYER TEM Otoyolu Seyrantepe mevkinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında TEM Otoyolu Seyrantepe mevki Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FL 8810 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Hayati Bayram direksiyon hakimiyetini kaybederek 2 otomobille çarpıştı. Araçlarından inen sürücüler durumu polise haber verdiği sırada, arkadan gelen 2 araç daha kazaya karıştı. Çarpmanın şiddetiyle kazaya karışan otomobillerden birinde bulunan iki kişi araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan iki yaralıyı sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslip etti. 2 yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahelenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikameti bir süre trafiğe kapanırken, kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü.