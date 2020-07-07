Son dakika haberi! Sarıyer'deki eğlence mekanlarına jandarmadan denetim - Son Dakika

Son dakika haberi! Sarıyer'deki eğlence mekanlarına jandarmadan denetim

Bir son dakika haberine göre Sarıyer'deki eğlence mekanlarına jandarmadan denetim İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve KOM Timleri Ekipleri Sarıyer Kilyos'ta hizmet veren eğlence mekanlarının korona virüs önlemlerine uyup uymadıklarını denetledi.

Sarıyer'deki eğlence mekanlarına jandarmadan denetim

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İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve KOM Timleri Ekipleri Sarıyer Kilyos'ta hizmet veren eğlence mekanlarının korona virüs önlemlerine uyup uymadıklarını denetledi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini gösteren korona virüse karşı alınan önlemler ve uygulamaların denetlenmesine devam ediliyor. Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve KOM Timleri Ekipleri Sarıyer Kilyos'ta bulunan eğlence mekanlarının virüs önlemlerine uyup uymadıklarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Saat 21.00'da başlayan denetime görevli jandarma ve polis görevlisi destek verdi. Ekipler, mekanlara yönelik gerçekleştirdikleri denetimde kurallara riayet edip edilmediğine dikkat etti. Ayrıca mekanlarda bulunan alkollü içecekler, KOM Ekipleri tarafından sahte olup olmadıkları yönünde kontrol edildi.

Jandarma ekiplerinden alınan bilgiye göre, denetimlerde 201 Asayiş Timi, 40 motosikletli Asayiş Timi, 14 Jandarma Suç Timi olmak üzere 256 tim ve 823 personelin görev ifa edeceği öğrenildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Sarıyer, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 22:50 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Sarıyer'deki eğlence mekanlarına jandarmadan denetim - Son Dakika
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