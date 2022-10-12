Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada taraflardan biri silahla vurularak, yan masada yemek yiyen yabancı bir müşteri de seken kurşunlar nedeniyle yaralanmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 8 Ekim'de Ayazağa Mahallesi'nde bir alışveriş merkezindeki restoranda yabancı uyruklu 2 kişi arasında yaşanan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki ifade ve işlemleri tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Sarıyer'deki silahlı kavgaya ilişkin 6 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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