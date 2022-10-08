Son dakika haberleri | Sarıyer'deki ünlü AVM'nin restoranında silahlı kavga: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Sarıyer'deki ünlü AVM'nin restoranında silahlı kavga: 2 kişi yaralandı

08.10.2022 15:53

Son dakika haberine göre Sarıyer'deki ünlü AVM'nin restoranında silahlı kavga: 2 kişi yaralandı Sarıyer'deki ünlü AVM'nin lüks restoranında iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Sarıyer'deki ünlü AVM'nin restoranında silahlı kavga: 2 kişi yaralandı

İSTANBUL - Sarıyer'deki ünlü AVM'nin lüks restoranında iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 2 kişi yaralanırken, 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, Sarıyer'de bulunan ünlü bir AVM'deki lüks restoranda saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi olan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle gruplardan birindeki bir şahıs silahını çıkartarak ateş etti. Kurşunlardan biri diğer gruptaki Arap asıllı Alman vatandaşına, silahtan çıkan kurşunlardan bir diğeri ise yan masada oturan Litvanya uyruklu bir kişiye isabet etti. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken olay yerine gelen polis inceleme başlattı.

5 kişi gözaltına alındı

Polisin çalışmalarıyla, olayla ilgisi olduğu tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

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Kaynak: İHA

Sarıyer, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Sarıyer'deki ünlü AVM'nin restoranında silahlı kavga: 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Sarıyer'deki ünlü AVM'nin restoranında silahlı kavga: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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