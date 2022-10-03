Son dakika haberi! Şarkıcı Onur cinayetinde 5 şüpheli adliyede (2) - Son Dakika
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Son dakika haberi! Şarkıcı Onur cinayetinde 5 şüpheli adliyede (2)

03.10.2022 15:25
Son dakika haberi! Şarkıcı Onur cinayetinde 5 şüpheli adliyede (2)

Gelen son dakika haberine göre 3 TUTUKLAMAAnkara'nın Çankaya ilçesinde, eğlence mekanında sahne alan Onur Şener'in boğazının cam bardakla kesilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2'si müfettiş, 1'i mühendis 3 kişi ile yanlarındaki 2 kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3 TUTUKLAMA

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, eğlence mekanında sahne alan Onur Şener'in boğazının cam bardakla kesilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2'si müfettiş, 1'i mühendis 3 kişi ile yanlarındaki 2 kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden müfettişler İlker K. ile Ali G. ve mühendis Semih S., çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı; olay sırasında yanlarında bulunan J.E. ve G.G. adlı kadınlar da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Onur Şener, Çankaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Şarkıcı Onur cinayetinde 5 şüpheli adliyede (2) - Son Dakika

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