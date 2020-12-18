Şarköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazarda HES kodu uygulaması gerçekleştirildi.

Şarköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarında hem vatandanşların hem de tezgah açan esnafın HES kodu sorgulamasını yaptı.

HES kodu olmayan kişiler pazara alınmadı. Ekipler, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması için vatandaşları uyardı.

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, yaptığı açıklamada, belediye olarak salgınla mücadeleyi sürdürdüklerini, vatandaşların da büyük ölçüde tedbirlere uyduklarını ifade etti.