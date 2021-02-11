Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Saros Körfezi'nde fırtına sonrası kıyıya ölü caretta caretta vurdu - Son Dakika

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