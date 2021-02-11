Son dakika haberi: Saros Körfezi'nde fırtına sonrası kıyıya ölü caretta caretta vurdu - Son Dakika
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Son dakika haberi: Saros Körfezi'nde fırtına sonrası kıyıya ölü caretta caretta vurdu

11.02.2021 14:04
Son dakika haberi: Saros Körfezi'nde fırtına sonrası kıyıya ölü caretta caretta vurdu

Son dakika gelişmesine göre EDİRNE'nin Saros Körfezi sınırındaki Mecidiye köyü sahilinde kıyıya ölü deniz kaplumbağası 'caretta caretta' vurdu.

EDİRNE'nin Saros Körfezi sınırındaki Mecidiye köyü sahilinde kıyıya ölü deniz kaplumbağası 'caretta caretta' vurdu.

Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan'ın Mecidiye köyü sahilinde etkili olan fırtına sonrası sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar, kıyıya vurmuş ölü deniz kaplumbağası buldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Keşan Belediyesi yetkilileri, ölü deniz kaplumbağasını bulunduğu yerden aldı.

Saros körfezine kıyısı bulunan sahil bölgelerinde zaman zaman şiddetli fırtınaların ardından dalgaların sürükleyerek getirdiği ölü deniz kaplumbağaları bulunduğu bildirildi.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Saros Körfezi'nde fırtına sonrası kıyıya ölü caretta caretta vurdu - Son Dakika

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