Son dakika haberi! Sason'da 3 ev karantinaya alındı - Son Dakika

Batman'ın Sason ilçesinde 3 ev karantinaya alındı.

Sason Kaymakamlığından aypılan açıklamada, Aşağı ve Orta mahallelerindeki 3 adreste Koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Tüm vatandaşların kendi ikametlerinde, çok zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ilçe merkezine ve köylere dışarıdan gelen herkesin ikamet ettiği kişilerle beraber 14 gün boyunca evlerinden çıkmaması ve misafir kabul etmemeleri toplum sağlığı açısından önemi taşıyor."