Son dakika haberi... Sason'da şehitlerin mezarı ziyaret edildi - Son Dakika

Sason ilçesine bağlı Gürgenli köyünde şehitlerin mezarı ziyaret edildi.
İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Alaattin Ökten, Batman Belediyesi İtfaiye Müdürü İbrahim Gök, Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Şeyhmus Özcan Gürgenli köyünü ziyaret etti.
Çakmak ve beraberindekiler, 1995 yılında terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit edilenlerin mezarını ziyaret etti.
Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Kaynak: AA
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