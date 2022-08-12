Son dakika haberi: "Satın Aldığı Araziyi Yapılaşmaya Açtırıp Satarak Haksız Kazanç Elde Ettiği" İddialarıyla Gündeme Gelen Karaburun Kaymakamı Özmen, Şanlıurfa'ya Atandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: "Satın Aldığı Araziyi Yapılaşmaya Açtırıp Satarak Haksız Kazanç Elde Ettiği" İddialarıyla Gündeme Gelen Karaburun Kaymakamı Özmen, Şanlıurfa'ya Atandı

12.08.2022 10:28
Son dakika haberi: "Satın Aldığı Araziyi Yapılaşmaya Açtırıp Satarak Haksız Kazanç Elde Ettiği" İddialarıyla Gündeme Gelen Karaburun Kaymakamı Özmen, Şanlıurfa'ya Atandı

Son dakika haberi: İzmir Karaburun'da satın aldığı "Tarım alanı" vasfındaki 1347 metrekarelik arsayı, "Zeytin salamura tesisi" kuracağı gerekçesiyle yapılaşmaya açtırıp iki ay sonra satarak haksız kazanç elde ettiği iddialarıyla gündeme gelen Karaburun Kaymakamı Serap Özmen Çetin, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine atandı. İddialarla ilgili haberlere erişim engeli getirilmişti. Serap Özmen Çetin’in eşi, Karaburun Cumhuriyet Savcısı Osman Beraat Çetin, haziran ayında Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı’na atanmıştı.

İzmir Karaburun'da satın aldığı "Tarım alanı" vasfındaki 1347 metrekarelik arsayı, "Zeytin salamura tesisi" kuracağı gerekçesiyle yapılaşmaya açtırıp iki ay sonra satarak haksız kazanç elde ettiği iddialarıyla gündeme gelen Karaburun Kaymakamı Serap Özmen Çetin, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine atandı. İddialarla ilgili haberlere erişim engeli getirilmişti. Serap Özmen Çetin'in eşi, Karaburun Cumhuriyet Savcısı Osman Beraat Çetin, haziran ayında Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı'na atanmıştı.

İzmir Karaburun'da 1 Eylül 2018'den bu yana kaymakamlık görevini yürüten Serap Özmen Çetin, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine atandı.

Karaburun Savcısı Osman Beraat Çetin'in eşi olan Özmen, göreve başladıktan 15 ay sonra Karaburun'a bağlı Mordoğan Mahallesi Çatalkaya Mevkii'nde satın aldığı arazi ile gündeme gelmişti. Kaymakam Özmen'in, satın aldığı "Tarım alanı" vasfındaki 1347 metrekarelik arsayı "Zeytin salamura tesisi" kurulacağı gerekçesiyle yapılaşmaya açtırıp 2 ay sonra satarak haksız kazanç elde ettiği iddia edilmişti.

HABERLERE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ

İzmir 6. Sulh Ceza Hakimliği, Şubat ayında; Karaburun Kaymakamı Serap Özmen Çetin'in, satın aldığı "tarım alanı" vasfındaki arsanın yapılaşmaya açılmasını sağladığı iddiasını içeren haberlere erişim engeli getirmişti. Erişim engeli getirilen haberler arasında İzmir Valiliği'nin konuya ilişkin açıklaması da yer almıştı.

SAVCI EŞİ DE HAZİRAN AYINDA ŞANLIURFA'YA ATANMIŞTI

Kaymakam Özmen'in eşi, Karaburun Cumhuriyet Savcısı Osman Beraat Çetin, 19 Haziran 2022 tarihinde Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yayınlanan Adli Yargı Kararnamesi ile Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı'na atanmıştı.

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'Satın Aldığı Araziyi Yapılaşmaya Açtırıp Satarak Haksız Kazanç Elde Ettiği' İddialarıyla Gündeme Gelen Karaburun Kaymakamı Özmen, Şanlıurfa'ya Atandı 'Satın Aldığı Araziyi Yapılaşmaya Açtırıp Satarak Haksız Kazanç Elde Ettiği' İddialarıyla Gündeme Gelen Karaburun Kaymakamı Özmen, Şanlıurfa'ya Atandı Yunanistan'ın ölüme ittiği 130 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı Yunanistan'ın ölüme ittiği 130 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı İzmir açıklarında geri itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir açıklarında geri itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: ANKA

Şanlıurfa, Karaburun, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: 'Satın Aldığı Araziyi Yapılaşmaya Açtırıp Satarak Haksız Kazanç Elde Ettiği' İddialarıyla Gündeme Gelen Karaburun Kaymakamı Özmen, Şanlıurfa'ya Atandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: "Satın Aldığı Araziyi Yapılaşmaya Açtırıp Satarak Haksız Kazanç Elde Ettiği" İddialarıyla Gündeme Gelen Karaburun Kaymakamı Özmen, Şanlıurfa'ya Atandı - Son Dakika
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