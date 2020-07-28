Son dakika haberi... SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ'dan fındık fiyatı açıklaması

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2020 fındık alım fiyatlarının çiftçi tarafından olumlu karşılandığını bildirdi.

Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, Toprak Mahsülleri Ofisi'nin (TMO) levant kalite kabuklu fındığın kilosunu 22, Giresun kalite kabuklu fındığı 22,5 liradan alacağını anımsattı.

Açıklanan fiyatların çiftçinin beklentilerini karşıladığına işaret eden Altuğ, Sakarya'nın fındık üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Fiyatların çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulunan Altuğ, "Açıklanan fiyatlar çiftçimiz tarafından olumlu karşılanmıştır. Sakarya, ülkemizin fındık üretiminde başı çeken illerinden biridir. Şehrimizin Kocaali, Karasu, Ferizli, Akyazı gibi birçok ilçesinde fındık tarımı yoğun bir şekilde yapılmakta ve hasadı da oldukça verimli alınmaktadır. Sakarya fındığı, hem yurtiçi gıda sektöründe yoğun bir şekilde kullanılmakta hem de ihracatı yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Altuğ ayrıca, fındık taban fiyatlarının hasat öncesi açıklanmasının da olumlu bir durum olduğuna değinerek, "Açıklanan fiyatlar fındık üreticilerini memnun etti. Bu fiyatların çiftçimizin beklentilerini karşılamış olması bizleri de çok memnun etti. Fındık taban fiyatının belirlenmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere fındık sektör temsilcilerine üyelerimiz adına teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.