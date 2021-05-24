Son dakika haberi... SAÜ'de Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğrenci Konferansı çevrim içi düzenlendi - Son Dakika

Sakarya Üniversitesince (SAÜ) her yıl düzenlenen Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğrenci Konferansı'nın yedincisi çevrim içi gerçekleştirildi.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüştü Yeşil ve SAÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinin katılımlarıyla yapılan programda farklı üniversitelerden çok sayıda öğretim üyesi yer aldı.

Rektör Savaşan, konuşmasında, öğrencilerin profesyonel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan bu tip organizasyonların her zaman destekçisi olduklarını belirtti.

Açılış konuşmacısı olarak katılan ABD'den Dr. Robert A. Eckhart, Marmara Üniversitesinden Dr. Gökçe Kurt ve İstanbul Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Tuncer Can, öğretmen adaylarıyla bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Açılışın ardından düzenlenen oturumlarda ise öğrenciler lisans düzeyinde yapmış oldukları bilimsel çalışmalarını sunma fırsatı buldu.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği programında bulunan Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersi kapsamında, öğrencilerin yapmış oldukları çalışmaları daha anlamlı hale getirmek ve öğrencilerin motivasyonlarını artırmak amacıyla Bölüm Başkanı Prof. Dr. Firdevs Karahan'ın öncülüğünde başlatılan konferans, Türkiye'nin farklı illerinden ve üniversitelerinden gelen öğrencilerin hem bilgi birikimlerini paylaşmaları hem de güçlü iletişim ağları kurmalarını hedefliyor.