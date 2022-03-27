Son dakika haberi | Savaş bölgesinden tahliye edilen Ukraynalı yetim çocuklar Antalya'ya geldi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Savaş bölgesinden tahliye edilen Ukraynalı yetim çocuklar Antalya'ya geldi

27.03.2022 11:03
Son dakika haberi | Savaş bölgesinden tahliye edilen Ukraynalı yetim çocuklar Antalya'ya geldi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Savaşın devam ettiği Ukrayna'da yetimhanelerde kalan çocukların tahliyesi için başlatılan çalışma kapsamında, 185 kişilik ilk kafile Antalya'ya ulaştı.

Savaşın devam ettiği Ukrayna'da yetimhanelerde kalan çocukların tahliyesi için başlatılan çalışma kapsamında, 185 kişilik ilk kafile Antalya'ya ulaştı.

Rusya-Ukrayna savaşından sonra Ukrayna'daki özellikle çocuk evlerinde (yetimhanelerde) bulunan çocukların tahliyesi için Türkiye İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Göç İdaresince çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 159'u yetim çocuk ve 26'sı bakım personelinden oluşan 185 kişilik ilk kafile Polonya'dan uçakla Antalya'ya geldi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, eşi Kateryna Bodnar ile Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov çocukları havalimanında karşıladı.

Son dakika haberi | Savaş bölgesinden tahliye edilen Ukraynalı yetim çocuklar Antalya'ya geldi
Son dakika haberi | Savaş bölgesinden tahliye edilen Ukraynalı yetim çocuklar Antalya'ya geldi
Son dakika haberi | Savaş bölgesinden tahliye edilen Ukraynalı yetim çocuklar Antalya'ya geldi
Son dakika haberi | Savaş bölgesinden tahliye edilen Ukraynalı yetim çocuklar Antalya'ya geldi

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Ukrayna, Antalya, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Savaş bölgesinden tahliye edilen Ukraynalı yetim çocuklar Antalya'ya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Savaş bölgesinden tahliye edilen Ukraynalı yetim çocuklar Antalya'ya geldi - Son Dakika
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