Son dakika haberi! Savaş bölgesinden tahliye edilen Ukraynalı yetim çocuklar Antalya'ya geldi - Son Dakika
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Son dakika haberi! Savaş bölgesinden tahliye edilen Ukraynalı yetim çocuklar Antalya'ya geldi

27.03.2022 12:08
Son dakika haberi! Savaş bölgesinden tahliye edilen Ukraynalı yetim çocuklar Antalya'ya geldi

Son dakika haberine göre Savaşın devam ettiği Ukrayna'da yetimhanelerde kalan çocukların tahliyesi için başlatılan çalışma kapsamında, 185 kişilik ilk kafile Antalya'ya ulaştı.

Savaşın devam ettiği Ukrayna'da yetimhanelerde kalan çocukların tahliyesi için başlatılan çalışma kapsamında, 185 kişilik ilk kafile Antalya'ya ulaştı.

Rusya-Ukrayna savaşından sonra Ukrayna'daki özellikle çocuk evlerinde (yetimhanelerde) bulunan çocukların tahliyesi için Türkiye İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Göç İdaresince çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 159'u yetim çocuk ve 26'sı bakım personelinden oluşan 185 kişilik ilk kafile Polonya'dan uçakla Antalya'ya geldi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, eşi Kateryna Bodnar ile Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov çocukları havalimanında karşıladı.

Çocuklar, konaklayacakları otellere hareket etmek üzere bakım personeliyle otobüslere bindi.

"Ukrayna'daki yetimhanelerden 2 bin kişiyi ağırlayabiliriz"

Büyükelçi Vasyl Bodnar, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün ilk grup çocukların geldiğini söyledi.

Çocukların hem Türk hükümeti hem de Ukrayna şirketleri yardımıyla kentteki bir otele yerleştirileceğini belirten Bodnar, "Hem Türkiye'ye hem Türk hükümetine bu yardım için çok teşekkür ediyoruz. Bu gelen ilk grup, ikinci grubu da bekliyoruz." dedi.

Bodnar, çocukların Rus ordusunun bombaladığı ve bombalayabileceği şehirlerden getirebileceğini ifade etti.

Savaş sürdüğü sürece daha çok çocuğu Antalya'da ağırlayabileceklerini anlatan Bodnar, "Umarım ki çocuklar oradaki olaylardan hem de buraya gelirken yaşadıkları olaylardan kurtulur ve burada rahatlar. Ukrayna'daki yetimhanelerden yaklaşık 2 bin kişiyi ağırlayabileceğimizi ümit ediyorum. Çocuklar ilk etapta otellerde kalacaklar, şu anda çok yorgunlar." diye konuştu.

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Ukrayna, Antalya, Türkiye, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Savaş bölgesinden tahliye edilen Ukraynalı yetim çocuklar Antalya'ya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Savaş bölgesinden tahliye edilen Ukraynalı yetim çocuklar Antalya'ya geldi - Son Dakika
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